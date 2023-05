Star Wars Jedi: Survivor hat einen schweren Bug, der euren Spielstand bedroht - so umgeht ihr ihn

Wenn ihr nicht aufpasst, könnt ihr euer Vorankommen in Jedi: Survivor permanent blockieren.

Igitt! Als wären Droiden, Sith-Inquisitoren und exotische Alien-Kreaturen noch nicht genug, muss sich Cal Kestis nun auch noch mit Bugs herumschlagen. Wenn ihr in Star Wars Jedi: Survivor nicht aufpasst, könnt ihr nämlich nicht mehr weiterspielen und müsst einen neuen Spielstand beginnen - oder auf einen Patch warten!

Bevor ihr also weiter das Lichtschwert schwingt: Lest fix diesen Artikel und schützt euch so vor dem fatalen Fehler.

Hinter Gittern - der Jedi-Knast

Wer von euch bislang aus irgendwelchen Gründen von den großen technischen Problemen im Spiel verschont geblieben ist, muss sich dennoch in Acht nehmen. Denn an einem bestimmten Punkt im Spiel müsst ihr eine wichtige Aktion ausführen, um den besagten Bug nicht auszulösen.

Genauer gesagt geht es um die Kammer der Dualität. Dort wartet ein knackiges Rätsel auf euch, das es zu lösen gilt. Habt ihr das geschafft, wird es ernst: Ihr verlasst die Kammer über einen Aufzug und stoßt direkt am Ausgang auf einen Meditationspunkt. Dort solltet ihr unbedingt rasten und speichern!

Denn wenn ihr das nicht macht und kurz darauf sterbt, erwacht Cal in der Kammer der Dualität - nur diesmal ist der Ausgang für immer verschlossen, der Aufzug funktioniert nicht. Ihr wärt dann im Jedi-Knast gelandet und hättet nur zwei Optionen, eine ärgerlicher als die andere:

Entweder legt ihr mit einem neuen Spielstand noch einmal von vorne los oder ihr müsst auf einen der zahlreichen Patches warten. Die hat das Spiel auch dringend nötig, wie wir euch im Testvideo zeigen:

15:54 Star Wars Jedi: Survivor - Test-Video zur Fallen-Order-Fortsetzung

Sollte es für euch bereits zu spät sein, gibt es immerhin einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass dieser spezifische Bug bei EA ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Denn der Community-Manager EA_Kent versichert zahlreichen betroffenen Fans im offiziellen Hilfe-Forum, dass man sich des Bugs bewusst sei und an einer Lösung arbeite.

Ihr seht, es gibt derzeit viele Gründe, die einem den Spielspaß in der weit, weit entfernten Galaxis gehörig vermiesen können. Wenn ihr euch dennoch nicht davon beirren lasst und auf der Suche nach nützlichen Tipps seid, haben wir genau das Richtige für euch:

Habt ihr bereits die Kammer der Dualität hinter euch und seid dem fatalen Bug durch Glück entgangen? Oder hat das Schicksal bei euch erbarmungslos zugeschlagen und ihr musstet von vorne anfangen? Wie ist denn ganz allgemein bei euch die Lage, was Bugs in Jedi: Survivor angeht? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrungsberichte gerne in die Kommentare!