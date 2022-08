Star Wars Jedi Survivor: Hinweise auf einen Release im März 2023 verdichten sich

Nein, das neue Abenteuer von Jedi Cal Kestis hat aktuell noch keinen offiziellen Release-Termin. Bisher war lediglich davon die Rede, dass Star Wars Jedi: Survivor 2023 erscheinen soll. Allerdings verdichten sich aktuell die Hinweise, dass es bereits im März des kommenden Jahres so weit sein soll. Wir verraten euch, was für den angeblichen Release-Zeitraum des Titels von Respawn Entertainment spricht.

Übrigens ist vielleicht schon eine spannende Gameplay-Neuerung für Jedi: Survivor durchgesickert und damit meinen wir nicht den Bart von Cal Kestis. Eine offizielle Star-Wars-Actionfigur zeigt den Nachwuchs-Jedi mit Blaster. Was das für das finale Spiel bedeuten könnte, erfahrt ihr in dem folgenden Artikel:

Release von Jedi: Survivor im März 2023?

Was bisher offiziell bekannt ist: Dass sich die Fortsetzung von Jedi: Fallen Order schon eine ganze Weile in Entwicklung befindet, ist kein Geheimnis. Schon Ende 2019 verriet der Branchen-Insider und -Experte Jason Schreier, dass das Sequel von Publisher EA grünes Licht bekommen hätte. Erst im Mai 2022 erfolgte die offizielle Ankündigung mitsamt einem ersten Trailer, der Release wurde allerdings nur auf das Jahr 2023 eingegrenzt.

Was für einen Release im März 2023 spricht: Noch haben weder Entwickler Respawn Entertainment noch Publisher EA den Release von Star Wars Jedi: Survivor weiter eingegrenzt. Allerdings mehren sich momentan die Hinweise, dass es bereits im März 2023 soweit sein könnte. Die wichtigsten davon haben wir in der folgenden Stichpunktliste für euch gesammelt:

Leak bei Sony: Auf der offiziellen Playstation-Website war der Produkteintrag von Jedi: Survivor für kurze Zeit mit einem Release-Zeitraum im März 2023 zu sehen. Mittlerweile wurde die potenzielle Info zur Veröffentlichung längst wieder entfernt.

Leak bei Sony: Auf der offiziellen Playstation-Website war der Produkteintrag von Jedi: Survivor für kurze Zeit mit einem Release-Zeitraum im März 2023 zu sehen. Mittlerweile wurde die potenzielle Info zur Veröffentlichung längst wieder entfernt.

Insider unterstreicht die Spekulation: Zu guter Letzt hat sich der Gaming-Journalist Jeff Grubb zu dem möglichen Release von Jedi: Survivor geäußert. Ihm zufolge erscheint die Fortsetzung von Fallen Order im selben Monat wie der Star Wars: Roman Battle Scars - also im März 2023. Grubb gilt in der Branche als seriöse Quelle.

Nicht zu früh freuen! Freilich sollten sich Fans trotz vielversprechender Hinweise nicht zu früh freuen. Auch wenn die Chancen auf einen Release von Jedi: Survivor im März 2023 gut stehen, wurde der Zeitraum aktuell nicht offiziell bestätigt. Wir lassen es euch natürlich wissen, sobald es neue Informationen zu dem Thema gibt.

Das zeigt der offizielle Trailer: Um die Wartezeit zu überbrücken, lohnt sich vielleicht noch mal ein kurzer Blick in den ersten Trailer zu Jedi: Survivor. Der zeigt nicht nur Cal Kestis mit seinem treuen Droidenbegleiter BD-1, sondern auch den Großinquisitor, den Fans aus der Disney Plus-Serie Obi-Wan Kenobi und natürlich Star Wars: Rebels kennen.

Die Spiele-Zukunft von Star Wars

Was Fans in den nächsten Jahren erwartet: Jedi: Survivor ist natürlich nicht das einzige neue Star Wars-Spiel, das sich aktuell in Entwicklung befindet. In der folgenden Liste findet ihr alle kommenden Projekte, auf die sich Krieg der Sterne-Fans freuen können: von Eclipse über das Kotor-Remake bis zu noch namenlosen Shooter- und Open World-Projekten. Werft einfach mal selbst einen Blick hinein:

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Fortsetzung von Star Wars Jedi: Fallen Order? Was muss Jedi: Survivor eurer Meinung nach besser machen, als sein direkter Vorgänger? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!