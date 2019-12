Gerüchten nach hat SW Jedi: Fallen Order 2 bereits grünes Licht

Mitte Dezember 2019 tauchten erste Hinweise auf einen möglichen Nachfolger von Star Wars Jedi: Fallen Order auf. Der für seine Insider-Berichte bekannte Journalist Jason Schreier behauptet nun zudem, Fallen Order 2 habe bereits grünes Licht erhalten.

Bereits vor der Veröffentlichung des ersten Abenteuers rund um Jedi Padawan Cal Kestis soll EA die Entwicklung eines Nachfolgers erlaubt haben. Informationen zu den Inhalten des potentiellen Sequels gibt es hingegen noch nicht.

Das Entwicklerstudio Respawn Entertainment selbst erklärte bereits öffentlich, dass sie in der Tat Interesse daran hätten, einen zweiten Teil zu erschaffen. Offiziell wurde Star Wars Jedi 2 bislang noch nicht bestätigt.

Die Lizenz läuft 2023 aus: EA ist noch bis 2023 im Besitz der Star-Wars-Lizenz für Videospiele. Wird diese nicht verlängert, verliert der Publisher sie. Ein Release von Fallen Order 2 sollte also innerhalb der nächsten drei Jahre erfolgen.

So erfolgreich ist Fallen Order

Überraschend käme ein Nachfolger zu dem Star-Wars-Soulslike nicht. EA gab bereits Ende November in einer Pressemitteilung bekannt, dass es sich bei dem reinen Singleplayer-Titel um den bisher erfolgreichsten Star-Wars-Launch des Publishers handelt.

Presse und Fans sind ebenfalls überzeugt: Viele Magazine gaben dem Spiel mehr als 90 von 100 Punkten. Auch wir haben es getestet und mit einer Wertung von 88 Punkten für sehr gut befunden. Zu unseren größten Kritikpunkten zählen vor allem der geringe Wiederspielwert und ein wenig verschenktes Potential.

Wer wissen will, wie wir zu dieser Wertung kamen, kann sich als Plus-Nutzer unsere Wertungsdiskussion ansehen. In der argumentieren unsere beiden Tester Dimitry Halley und Heiko Klinge den Titel mit all seinen Vor- und Nachteilen. Dabei prallen unterschiedliche Meinungen aufeinander und es wird erörtert, ob das Spiel auch ohne seine Lizenz gut wäre.