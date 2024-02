Nach langer Zeit durfte Ewan McGregor für eine eigene Serie in seine legendäre Rolle als Obi-Wan Kenobi schlüpfen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Nach nur sechs Episoden endet das limitierte Star-Wars-Prequel Kenobi aus dem Jahr 2022. Auch wenn die Aussicht auf eine zweite Staffel eher schlecht aussieht, gibt der Hauptdarsteller Ewan McGregor die Hoffnung nicht auf und wendet sich nun an seine Fans.

»Können alle bitte Disney schreiben?«

Während der MegaCon 2024 in Orlando, die vom 1. bis zum 4. Februar stattfand, drückt McGregor in einem Interview rund um seine Star-Wars-Rolle als Obi-Wan Kenobi seine Zufriedenheit über die Serie aus, die zunächst als Film geplant war:

Ursprünglich sollte die Serie ein Film werden. Ich hab mir oft gedacht: Hätte sie ein Film sein sollen? Aber ich finde es irgendwie toll, dass es eine Serie wurde. Die Handlung ist dadurch viel länger. Dadurch ist sie hoffentlich zufriedenstellender. So hatten wir mehr Zeit, eine Story zu weben.

Dann fügt er noch hinzu, dass er auf eine zweite Staffel hofft und wendet sich humorvoll an die Fans des Star-Wars-Franchises für Unterstützung: »Können alle bitte Disney schreiben?«

Doch obwohl das Publikum begeistert applaudiert und eine Fortsetzung offiziell schon durch Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy ins Gespräch gebracht wurde, finden nicht alle Fans eine zweite Kenobi-Serie für wahrscheinlich. Den Trailer zur ersten Season könnt ihr gleich hier sehen:

1:28 Kenobi: Neuer Trailer zur Star Wars-Serie kündigt die Rückkehr von Darth Vader an

Zweite Staffel für Kenobi eher unwahrscheinlich

Selbst der Obiwan-Darsteller Ewan McGregor sagte noch vor Kurzem in einem Interview mit Variety, dass er zwar liebend gerne eine Fortsetzung drehen würde, es aber aktuell keinerlei Gespräche darüber gäbe: »Bei Disney ist gerade viel los.«

Damit spricht er vermutlich die aktuell laufenden Kino-Projekte rund um The Mandalorian & Grogu und Rey an sowie auch geplante Serien wie beispielsweise die zweite Ahsoka-Staffel.

Doch auch auf Reddit äußert sich die Community eher pessimistisch, was eine Fortsetzung betrifft.

So schreibt User BrewtalDoom, dass die einzige Voraussetzung für eine eigene Serie war, Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi zurückzubringen. Er findet, dass die Story für Anakin Skywalkers Jedi-Lehrer nicht fesselnd genug war.

Eine ähnliche Meinung teilt auch pimpsouluk:

Sie haben sich mit der ersten Staffel bereits total verausgabt und dadurch keinen neuen Weg geschaffen. Ich persönlich liebe Ewan in seiner Rolle als Obi, kann mir aber keine andere Story ausmalen, die das Publikum in den Bann ziehen würde. Ich bin nur froh, dass wir ihn nochmal sehen durften.

Letztendlich war das Kenobi-Prequel von Anfang an als limitierte Serie eingeplant. Ob Ewan McGregor dennoch erneut in seine legendäre Rolle als Obi-Wan Kenobi schlüpfen darf, bleibt also noch abzuwarten.

Falls ihr Kenobi gesehen habt, wie fandet ihr die Serie? Hat sie eine zweite Staffel verdient? Sollte das Prequel zu Obi-Wan Kenobis Story tatsächlich eine Fortsetzung bekommen, welche Handlung würdet ihr gerne sehen wollen? Freut ihr euch sonst auf ein anderes Lucasfilm-Projekt, das gerade in Produktion ist? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!