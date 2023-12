Star Wars: Wie gut kennst du die Filme und Serien? Teste dein Wissen mit unserem Quiz

Könnt ihr alle Star-Wars-Zitate korrekt zuordnen? Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Star-Wars-Filme und -Serien gibt es mittlerweile wie Sterne in der Galaxie. Das Franchise um den Krieg der Sterne ist heutzutage so gigantisch, dass sich sogar wissenschaftliche Studien und Erfindungen davon inspirieren lassen - von wissenschaftlichen Abschlussarbeiten ganz zu schweigen.

Wer sich einen echten Star-Wars-Experten nennen will, muss aber noch lange keine Bachelorarbeit zu dem Thema schreiben. In vielen Internet-Foren (nicht zuletzt auch in unserem GameStar-Forum) tummeln sich ebenfalls viele Lichtschwer-Virtuosen.

Doch wie steht es um eurer intergalaktisches Wissen? Als lockere Übung (oder bockschweren Test?) haben wir euch ein kleines Star-Wars-Quiz zusammengedübelt, bei dem ihr euer Wissen zum Thema Filmzitate testen könnt:

Lasst euch von den Anzeigebildern nicht in die Irre führen. Natürlich haben wir die euch nach alter Sith-Manier so zusammengewürftelt, dass ihr nicht zwangsläufig einen Rückschluss auf den jeweiligen Film oder die Serie ziehen könnt.

Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie ihr abgeschnitten habt und ob das Quiz für euch zu leicht, zu schwer oder genau richtig war.

Ihr habt Lust auf weitere Rätsel? Auf GameStar.de haben wir eine ganze Reihe lustiger Quizzes veröffentlicht:

Sagt uns auch gerne, ob ihr euch noch ein Quiz zu einem besonderen Thema wünscht. Die Erstellung macht uns als Redaktion mindestens genauso viel Spaß, wie euch das Raten.

Solltet ihr beim Quiz eher den Padawan-, als den Jedi-Rang erreicht haben, findet ihr auf GameStar.de eine ganze Reihe an Weiterbildungsmaterial. Etwa haben wir eine Übersicht zu allen kommenden Star-Wars-Filmen oder eine Auflistung zu allen neuen Star-Wars-TV-Serien, die auf Disney+ erscheinen.

Solltet ihr alle 15 Fragen richtig beantwortet haben, verneigen wir uns natürlich respektvoll vor euch und ihr dürft euch Star-Wars-Großmoff nennen. Entsprechende Zertifikate oder Badges können wir aktuell leider nicht ausstellen. Aber ein Screenshot des Testergebnisses sollte euch auch zum König oder zur Königin der Neujahrsparty machen.