»Die Story ist verflucht cool«: Daisy Ridley hatte für ihre Rückkehr zu Star Wars eine wichtige Bedingung

Das Comeback von Rey Skywalker soll laut Daisy Ridley eine richtig gute Geschichte erzählen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Was die Menge an neuen Inhalten betrifft, leben Fans von Star Wars in einer guten Zeit: Staffel 2 von Ahsoka ist in Arbeit, The Bad Batch steuert auf ein fulminantes Finale zu und Lucasfilm-Chef Dave Filoni plant einen großen Kinofilm, um die Handlung von The Mandalorian, The Book of Boba Fett und Ahsoka gebührend abzuschließen.

Auch ein Kinofilm mit Rey Skywalker ist in Arbeit. Der soll laut Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy das nächste Kapitel der Sternensaga einläuten. Nun gibt es eine neue Aussage von Rey-Darstellerin Daisy Ridley, die bei Fans durchaus Hoffnung auf einen guten Film wecken könnte.

Comeback nur wegen der Handlung

Nach der oft kritisierten Sequel-Trilogie war Daisy Ridley offenbar nicht sofort Feuer und Flamme dafür, wieder in das Star-Wars-Universum zurückzukehren. In einem neuen Interview mit Variety verrät sie, dass ihr Comeback als Rey einzig den Ideen der Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy zu verdanken ist:

Ihre Idee für die Geschichte ist verflucht cool. Keine Spoiler, aber sie hat mir die ganze Geschichte erzählt. Wenn sie nicht so fantastisch wäre, hätte ich gesagt: Okay, ruf mich in fünf Jahren an. Aber das ist es wert.

Details zu dieser offenbar begeisternden Handlung lässt sich die Schauspielerin in dem Interview leider keine entlocken. Ähnlich begeistert zu dem Rey-Film hatte sie sich aber schon in der Vergangenheit geäußert.

Zuletzt sahen Fans Rey dabei zu, wie sie am Ende von Episode 9 ihr neues Lichtschwert aktivierte. Der kommende Film soll ihre Geschichte weiterzählen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Rey baut einen neuen Jedi-Orden auf

Ein paar Story-Fetzen kennen wir bereits: Der neue Film soll 15 Jahre nach Episode 9 spielen und Fans zeigen, wie Rey nach der Vernichtung der Ersten Ordnung einen neuen Jedi-Orden aufbaut. Welchen Gefahren und Konflikten sie sich dabei stellen muss, ist jedoch noch nicht bekannt.

Offizielle Infos könnten zwar noch im Laufe dieses Jahres aufschlagen, jedoch definitiv nicht auf der Star Wars Celebration - die beliebte Fan-Messe findet 2024 nämlich schlicht nicht statt. Bislang ist auch noch nicht klar, welcher der drei bekannten Kinostart-Termine für den Rey-Film vorgesehen ist.

Bis wir mehr über den Film erfahren, müssen wir uns also die Wartezeit mit Gerüchten über Drehbuch-Probleme oder Daisy Ridleys imposante Gage vertreiben.

Fühlt ihr euch derzeit als Star-Wars-Fan auch wie die Made im Speck? Welches der aktuellen oder sich derzeit in Entwicklung befindlichen Projekte - egal ob Film, Serie oder Spiel - begeistert euch am meisten? Gibt es noch spannende Geschichten aus der weit, weit entfernten Galaxis, die eurer Meinung nach unbedingt erzählt werden sollten? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!