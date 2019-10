Lucasfilm arbeitet derzeit an gleich mehreren Live-Action-Serien aus dem Star-Wars-Universum für den neuen Streaming-Dienst Disney+. Den Anfang macht im November The Mandalorian, gefolgt von einer Prequel-Serie zum erfolgreichen Kinofilm Star Wars: Rogue One sowie einer kürzlich bestätigten Obi-Wan-Kenobi-Serie mit Ewan McGregor.

Regisseur Tony Gilroy dreht Rogue One-Serie

Das Studio nimmt inzwischen die Produktion zur Rogue One-Serie auf. Jetzt steht auch fest, wer die Vorgeschichte des aus dem Film bekannten Rebellen Cassian Andor (Diego Luna) umsetzen wird. Regisseur und Drehbuchautor Tony Gilroy wird die Pilotfolge der Serie drehen.

Der Filmemacher kennt sich bereits bestens mit dieserer Star-Wars-Story aus, wurde er vor drei Jahren schon von Regisseur Gareth Edwards für den Rogue One an Bord geholt. Gilroy arbeitete damals am Drehbuch mit und führte schließlich auch bei den Nachdrehs Regie. Nun soll er von Anfang an die Prequel-Serie auf den Weg bringen. Weiterhin mit an Bord bleibt der zuvor angekündigte Showrunner Stephen Schiff.

Wiedersehen mit Cassian Andor und K-2SO

Eine erste Besetzung steht auch schon fest: Diego Luna wird erneut in seine Filmrolle von Cassian Andor schlüpfen, der für die Rebellen gegen das Imperium kämpft. An seiner Seite darf der Droide K-2SO (Alan Tudyk) nicht fehlen.

Inhaltlich soll die TV-Serie kurz vor den Ereignissen des Films spielen, in dem Andor seiner Einheit in einer selbstmörderischen Mission dem Imperium die Pläne für den Todesstern entwendeten. Ein ähnliches Thema soll auch Ausgangspunkt der Serie werden. Laut Lucasfilm handelt die im Stil eines Spionage-Thrillers gehaltene Serie von »wagemutigen Missionen zu Zeiten, als sich die Rebellion gegen das skrupellose Imperium formiert und der Galaxie wieder Hoffnung bringt«.

Noch steht kein Release-Termin fest, jedoch dürfte er im Laufe des nächsten Jahres auf Disney+ erfolgen. Bis dahin steht der neue Streaming-Dienst hoffentlich auch den deutschen Kunden zu Verfügung.