Star Wars: Eine der wichtigsten kreativen Köpfe der neuen Serien ist jetzt mit nur 56 Jahren verstorben

Shawna Trpcic ist tot. Die Kostümdesignerin hat den Look von Star-Wars-Serien wie The Mandalorian, The Book of Boba Fett und Ahsoka geprägt und ist jetzt mit nur 56 Jahren verstorben. Ihr Tod wurde bereits am 4. Oktober 2023 festgestellt, aber erst am 7. Oktober bekannt beziehungsweise durch die Costume Designer’s Guild kommuniziert.

Ein wichtiger Bestandteil des neuen Sternenkriegs

Für ihre Arbeit an den neuen Star-Wars-Serien wurde Trpcic bereits vergangenes Jahr mit einem Preis für das beste Sci-Fi-Kostüm durch die Vereinigung ausgezeichnet, 2023 folgte dann eine Nominierung bei den Emmys. In Fachkreisen galt Trpcic als wahre Star-Wars-Historikerin , die eng mit den Showrunnern und Produzenten Dave Filoni und Jon Favreau zusammenarbeitete.

Ihr Auge fürs Detail stieß auch bei den Fans auf großen Zuspruch: In ihren Designs versteckten sich oft kleine Querverweise und Anspielungen, die teilweise nur die versiertesten Sternenkrieg-Veteranen erkennen konnten.

Eine Auswahl der von Trpcic entworfenen Kostüme findet ihr zum Beispiel auf dem privaten Instagram-Account der Designerin. In einem Nachruf auf starwars.com schrieb zum Beispiel auch Dave Filoni, dass sich die Arbeit mit ihr so anfühlte, als wäre sie schon immer ein Teil von Star Wars gewesen.

Das Leben und die Hollywood-Karriere von Shawna Trpcic

Trpcic stieß erst im Zuge der zweiten Staffel von The Mandalorian zur Sternenkrieg-Saga, sammelte aber schon zuvor bei TV-Serien wie zum Beispiel Firefly Erfahrung im Sci-Fi-Bereich. Außerdem arbeitete sie an Kinofilmen oder TV-Produktionen wie The Core, Schatten der Wahrheit, Angel, Torchwood oder Doctor Who mit.

Shawna Trpcic wurde am 18. Oktober 1966 im Vorwort von Los Angeles geboren und konnte im Zuge ihrer Hollywood-Karriere an über 47 Filmen und TV-Serien mitwirken. Sie hinterlässt ihre beiden Kinder Joseph und Sarah sowie ihre noch lebende Mutter Rana. Bezüglich Shawna Trpcics Todesursache sind keine weiteren Details bekannt.

Bei dem Tod von Shawna Trpcic handelt es sich bereits um den zweiten tragischen Vorfall, von dem Ahsoka überschattet wurde: Im Mai 2023 verstarb plötzlich der britische Schauspieler Ray Stevenson, der in der Star-Wars-Serie den dunklen Jedi Baylan Skoll verkörperte, mit nur 58 Jahren. Wie es mit seiner Rolle weitergeht, bleibt momentan noch offen.