EA scheint aus seinen Fehlern zu lernen. Nach dem von einer Lootbox-Kontroverse überschatteten Launch von Star Wars: Battlefront 2 war das letzte Spiel aus der weit, weit entfernten Galaxis eine willkommene Abwechslung für Fans. Denn Jedi: Fallen Order verzichtete komplett auf Mikrotransaktionen.

In diese Fußstapfen tritt nun auch Star Wars: Squadrons treten und verlangt ebenfalls nur den Kaufpreis. Das bedeutet aber auch, dass aktuell keine DLCs in Planung sind.

In einem Interview mit Polygon geht Creative Director Ian Frazier näher auf die Roadmap des intergalaktischen Piloten-Abenteuers ein. Und wie sich herausstellt, scheint es keine zu geben! Auf die Frage hin, was man als Spieler für Erweiterungen nach dem Launch erwarten könne, antwortete Frazier:

"Ihr gebt uns 40 Euro, wir geben euch das Spiel. Es ist eine völlig in sich geschlossene Erfahrung. Es ist nicht: "Okay, hier ist ein Teil des Spiels, und der Rest kommt nächste Woche heraus." Nein, es ist das ganze Spiel. An diesem Punkt sprechen wir also nicht über Live-Service oder DLC oder irgendetwas anderes."