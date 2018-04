Blizzard führt mit Patch 4.3.0 bezahlte Premium-Mods für die Starcraft-2-Arcade ein. Zur Eröffnung kommen die beiden Fan-Maps Ark Star und Direct Strike, die Blizzard in Zusammenarbeit mit den federführenden Moddern Pirate und Tya zu Premium-Maps aufgewertet hat. Ein Teil der rund 5 Euro pro verkaufter Mod geht direkt an die Modder. Wann Update 4.3.0 erscheint, ist noch nicht bekannt.

Plus-Report: Making of Starcraft - Blizzards Craft-Akt

Starcraft mal anders

Die Premium-Mod Ark Star von Modder Pirate ist mehr als eine einfache Map für Starcraft 2 - sie verwandelt das Echtzeitstrategiespiel in ein rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel.

Die Singleplayer-Story dreht sich um die Protoss und ein Eliteteam von Templern, auf der Suche nach einer Waffe namens Ark Star. Ihr stellt also ein Team zusammen und erforscht eine außerirdische Spielwelt. Für echtes Rollenspielgefühl sollen Genre-typische Quests, Charakterfortschritt und Inventar-Management sorgen. Im Folgenden seht ihr den Ankündigungs-Trailer von Ark Star.

Tyas Mod Direct Strike ist dagegen näher dran am original Starcraft, gewürzt mit einer Prise MOBA. Bei der Weiterentwicklung der beliebten Community-Map Destert Strike HotS tritt man in einer Art Kampfarena im PvP gegeneinander an. Dabei schickt man seinem Gegner Wellen von Einheiten auf den Hals, um schließlich dessen Basis zu zerstören.

Desert Strike HotS gehört zu den bei Spielern beliebtesten Arcade-Maps und bleibt in dieser Form kostenlos. Die Premium-Variante enthält zusätzlich neue Modi, die Direct Strike um diverse Extras erweitern. Beispielsweise ist einen Sabotage-Modus dabei, in dem die Basis des Gegners dauerhaft verborgen ist. Unten könnt ihr euch den Trailer zur Premium-Version anschauen.

