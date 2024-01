Stardew Valley in der Großstadt: Ein Entwickler des Mega-Hits überrascht jetzt mit eigener Lebenssimulation

Auch auf Dächern und Terassen in der Großtstadt könnt ihr in Apollo City Pflanzen anbauen.

Arthur Lee, ein ehemaliger Mitarbeiter von Stardew Valley, arbeitet an einer neuen Lebenssimulation, das noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Das Spiel, das noch keinen finalen Titel hat, wird wahrscheinlich Apollo City heißen und in einer Großstadt spielen. Aber das ist nicht die einzige frische Idee in einem Genre, in dem man nur allzu oft auf dem Land oder einer Insel ein neues Leben beginnt.

Hier sind schon mal eine Reihe erster Screenshots:

Apollo City - Screenshots zum Quasi-Nachfolger von Stardew Valley ansehen

Darum geht's in Apollo City

Apollo City will die traditionellen Grenzen des Genres der Bauernhof-Simulationen erweitern: Das Spiel ist in einer pulsierenden Metropole angesiedelt, hat aber auch die genretypischen ländlichen Elemente. Ihr bekommt etwa die wenig überraschende Möglichkeit, einen Bauernhof direkt neben dem städtischen Treiben zu bewirtschaften.

Was die Vorlage Stardew Valley in dieser Beziehung so gut macht, lest ihr im großen Nachtest aus dem Jahr 2022:

Doch zurück zu Apollo City: Im Gegensatz zu Stardew Valley bietet das Spiel auch einzigartige städtische Landwirtschaftsflächen wie zum Beispiel Dachgärten auf Hochhäusern. Neben den klassischen Farmaktivitäten wie Ackerbau, Viehzucht und Fischfang könnt ihr euer Zuhause individuell gestalten und eine Vielzahl von Fähigkeiten entwickeln.

Zu den spannendsten Features gehören:

Pflanzen, die sich automatisch ausbreiten und benachbarte Felder übernehmen. Wassermelonen können etwa einen ganzen Bereich aus einem einzigen Samen kultivieren:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein umfangreiches Rezeptsystem, das es euch erlaubt, eure Lieblingszutaten in selbst gemachte Gerichte einzubringen – ihr könnt etwa eine Pizza mit eurem angebauten Gemüse belegen.

Eine Ingame-Kamera, mit der ihr besondere Foto-Quests absolvieren könnt.

Ihr könnt euch einen Hund als Haustier halten, der euch überall hin folgt, wenn ihr wollt.

Die Möglichkeit, durch Arbeit in einem Lagerhaus zusätzliches Geld zu verdienen und dabei Tipps zur Automatisierung zu erlernen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ebenso gibt es eine umfangreiche Skill-Liste, die so ungewöhnliche Fertigkeiten wie Essen, Recycling und Sozialisierung umfasst. Auch Schlafen wird im Spiel als Fähigkeit betrachtet, wobei frühes Zubettgehen zu schnellerem XP-Gewinn und erhöhter maximaler Energie führt.

Falls das Spiel euer Interesse geweckt hat: Für mehr Infos könnt ihr dem Entwickler auf X (ehemals Twitter) folgen, wo er regelmäßig neue Infos und Videos zu Apollo City teilt. Das Spiel soll noch dieses Jahr erscheinen und bald eine Steam-Store-Seite sowie einen endgültigen Titel erhalten.

Wie gefällt euch diese neuartige Mischung aus Land- und Stadtleben? Eine coole Idee mit Hit-Potenzial oder einfach nur der nächste Stardew-Valley-Klon? Schreibt es uns in die Kommentare!