1 Euro für Starfield: Günstiges Game-Pass-Angebot verschwindet unmittelbar vor Release

Starfield steuert auf einen Release im Xbox Game Pass zu - der wird allerdings teurer als gedacht.

Dass Starfield einer der ganz heißen Anwärter auf den Titel Spiel der Jahres sein dürfte, ist kein Geheimnis. Schon jetzt reiben sich Fans nach jedem neuen Info-Häppchen zu Bethesdas nächstem großen Rollenspiel die Hände. Auf Steam ist Starfield aktuell sogar auf Platz eins der meistgewünschten Spiele.

Nun kommt Microsoft allerdings mit einer Maßnahme um die Ecke, die vielen Spielern, die bisher gehofft hatten, Starfield für wenig Geld spielen zu können, die Vorfreude ein wenig verleiden dürfte. Denn kurz vor dem Release des Rollenspiels hat Microsoft das günstige Probeabo für seinen Game Pass entfernt.

2:06 Starfield: Ein neuer Live-Action-Trailer entführt euch zur Musik von Elton John in fremde Welten

Wie kommt das?

In der Vergangenheit konnten Spielerinnen und Spieler, die zuvor noch kein Game-Pass-Abonnement besessen haben, zum Preis von lediglich einem Euro ein einmonatiges Probeabo abschließen. Damit erhielten sie unbegrenzten Zugriff auf alle Game-Pass-Spiele. Nach Ablauf der Probezeit wandelte sich das Probeabo in ein normales Abo um.

Diese Option hat Microsoft nun entfernt. Offensichtlich weil der Publisher weiß, dass es damit möglich wäre, eines der am heißest erwarteten AAA-Spiele mit einem Vollpreis von 70 Euro für gerade einmal einen Euro durchzuspielen - vorausgesetzt, ihr schafft das Spiel in zwei Wochen. Das käme einem Rabatt von über 98 Prozent gleich!

Ganz überraschend kommt die Maßnahme nicht. Schon Anfang August wurde die Laufzeit des Probeabos von einem Monat auf 15 Tage reduziert. Offenbar war der Starfield-Release hier bereits eingeplant.

Statt dem Probeabo gibt es im Microsoft Store aktuell nur noch das reguläre Game Pass Abonnement für 9,99 Euro im Monat. Aber auch das ist noch extrem billig, wenn man es mit dem Vollpreis von Starfield vergleicht: Wenn ihr für sechs Monate den Game Pass abonniert, kommt ihr immer noch günstiger weg, als bei einem regulären Kauf von Starfield.

Im Game Pass gibt es zusätzlich noch zahlreiche andere Spiele obendrauf. Neu mit dabei sind unter anderem Everspace 2 und Exoprimal.

Trotzdem ist der Game Pass bei Starfield-Fans offenbar weniger beliebt, als man meinen könnte. In unserer Umfrage zu eurer bevorzugten Spiele-Plattform für Starfield gaben lediglich 12 Prozent der Teilnehmenden an, das Spiel über den Game Pass zu beziehen. Die knappe Mehrheit (47 Prozent) will sich Starfield über Steam kaufen. Ein überraschendes Ergebnis.

Wann geht's endlich los?

Starfield startet am 6. September dem PC und der Xbox Series X/S. Besitzer des Game Passes können dann ohne weitere Kosten zu den Sternen abheben. Für die ganz Ungeduldigen gibt es eine Premium Edition. Damit könnt ihr ab dem 1. September im Early Access spielen. Das Upgrade kostet 35 Euro, das vollständige Spiel kostet in der Premium Variante 100 Euro bei Steam und 110 Euro für die Xbox.

Was sagt ihr zum Wegfall des Probeabos beim Game Pass. Haltet ihr die Preissteigerung angesichts des Starfield-Releases für gerechtfertigt? Schreibt es uns in die Kommentare!