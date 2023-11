Plötzlich 100 Stunden Spielstand weg! Sohn überschreibt versehentlich den Spielstand seines Vaters.

Stellt euch diesen Schmerz vor: Ihr verbringt monatelang jeden freien Feierabend in eurem Lieblingsrollenspiel, häuft Spielstunde um Spielstunde an und dann: plötzlich alles futsch.

Für Reddit-User PhonedZero wurde dieses tragische Schicksal Wirklichkeit - und Schuld daran trägt nicht etwa ein Bug, sondern sein eigen Fleisch und Blut.

Der 13-jährige Sohnemann hat sich über das Xbox-Profil des Vaters selbst Starfield für den PC heruntergeladen und so versehentlich den aktuellen Spielstand überschrieben.

Der verzweifelte Vater wendet sich Hilfe suchend an die Community- und diese eilt ihm zum Glück sofort zur Hilfe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Internet sei Dank! Diese Starfield-Community ist Gold wert

Wie gewohnt, ließ die Reddit-Community nicht lange auf sich warten und reagierte prompt mit möglichen Lösungen für das genannte Problem.

Während manche User wie beispielsweise aalva104 augenzwinkernd vorschlagen, das Söhnchen zur Adoption freizugeben, liefern Leute wie KaylaSarahMC echte Lösungsansätze:

Du musst nur den Charakter ändern, deiner sollte immer noch existieren! Geh auf Spiel laden und drücke dann den Button, der dich zum Charakterwechsel auffordert.

Der Vater dachte schon, sein Spielstand sei für immer verloren und investierte direkt ein paar Stunden in einen neuen Charakter - schließlich spielte er nur einen Helden und wusste nicht, dass es die Option zum Charakterwechsel überhaupt gibt. Da war die Freude also umso größer, als Reddit ihm das Gegenteil bewies. Die geballte Power der Starfield-Community hat ihn davor bewahrt, seinen schönen Spielstand für immer begraben zu müssen. Manchmal erschafft das Internet auch Gutes.

Sein Sohn darf übrigens in der Familie bleiben.

Habt ihr auch schon ähnliche Probleme wie der Vater gehabt, wo euer Speicherstand einfach plötzlich weg war? Oder musstet ihr sogar aufgrund eines Bugs ein neues Spiel beginnen? Wenn ja, was war das für ein Bug? Wie viele Stunden habt ihr bereits in Bethesdas neuestes Meisterwerk gesteckt? Teilt eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren!