Starfield: »Wir haben ein verantwortungslos riesiges Spiel gemacht«, sagt der PR-Chef

Starfield wird unheimlich groß. Pete Hines von Bethesda ordnet ein, wie lange ihr beschäftigt sein könnt.

Nur noch eine Woche vergeht, bis Vorbesteller in die riesige Welt von Starfield eintauchen können. Die gamescom beschert neugierigen Spielerinnen und Spielern nicht nur eine neue Präsentation zum Weltraum-Rollenspiel, sondern auch spannende neue Infos: So spricht Pete Hines von Bethesda etwa darüber, wie gigantisch die Ausmaße des Spiels sind, und wozu er beim ersten Spielen rät.

1.000 Spielstunden

Im Interview mit Xbox On geht es unter anderem um die Herausforderungen bei der Veröffentlichung eines Titels wie Starfield, aber Pete Hines macht auch einige Angaben zum Umfang des verantwortungslos großen Spiels .

So hätte er in seinen aktuellen Spielstand schon etwa 150 Stunden investiert und sehr Vieles noch überhaupt nicht angefasst. Insgesamt würden allein in dieser Version des Spiels 1.000 Spielstunden stecken.

42:06 Hat uns Starfield auf der gamescom überzeugt? - mit Nerdkultur

Natürlich ist die Größe allein kein Qualitätsmerkmal, aber die Entwickler von Bethesda wollen laut Hines eben auch möglichst mehr Freiheiten und Möglichkeiten bieten, als sich andere trauen würden. Starfield habe so viele verschiedene Features, dass es sich zum Teil wie mehrere Spiele in einem anfühlen würde.

Der PR-Chef weist auch darauf hin, dass jeder das Rollenspiel anders erleben kann. So käme es vor, dass zwei Spielerinnen oder Spieler schon 40 Stunden in Starfield investiert, aber dabei vollkommen unterschiedliche Dinge erlebt hätten. Das liegt sicher auch an den prozedural platzierten Inhalten, die einen großen Teil der riesigen Welten füllen.

Tipps beim ersten Spielen

Zuletzt gibt Hines noch zwei persönliche Tipps an alle Spielerinnen und Spieler weiter, die bald zum ersten Mal in ihr Raumschiff steigen. So mache es Spaß, Starfield wie jedes andere Spiel der Bethesda Game Studios zu spielen. Wie in Fallout oder Skyrim sollt ihr einfach losziehen, experimentieren, und das machen wonach euch der Sinn steht.

Außerdem würde es sich lohnen, den Aktivitäten nachzugehen, also kleinen Quests, die in einer Art Sonstiges -Kategorie auftauchen. Denn diese würden zwar vielleicht zuerst wenig aufregend wirken, euch aber oft zu großartigen Orten und Geschichten führen.

Freut ihr euch darüber, dass Starfield so ungeheuer groß wird, oder könnte es für euren Geschmack auch ruhig eine Nummer kleiner sein? Und wie werdet ihr das Rollenspiel angehen? Macht ihr möglichst schnell die Hauptquest, um die Geheimnisse der Artefakte aufzudecken? Wollt ihr alle Planeten sehen? Oder lasst ihr euch von Ort zu Ort treiben? Schreibt es gerne in die Kommentare!