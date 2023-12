Starfield-Spieler baut winziges Schiff mit gigantischem Stauraum - das könnt ihr auch!

Der Starfield-Baumeister hat sein Schiff nach dem allseits beliebten Wasserschwein benannt.

In Starfield können wir uns beim Raumschiffbau austoben und mit Geschick und Fantasie das Schiff unserer Träume entwerfen - oder einfach möglichst viele Antriebe, Waffen und Laderäume auf eine Anreihung aus Modulen klatschen.

Auf Reddit zeigt jetzt International-Aide37, wie es möglich ist, Form und Funktion zu vereinen und ein äußerst praktisches und doch ansehnliches Schiff zu bauen.

Das ist die Capybara Mark 2

Das Ziel des Starfield-Spielers war es, das kleinstmöglichste Schiff mit möglichst großem Laderaum zu bauen, das aber trotzdem nicht wie ein fliegender Ziegelstein aussehen sollte. In einem ersten Versuch baute er die Capybara mit einem 6.000 Einheiten fassenden Laderaum. Nach einigen qualvollen Tagen des Experimentierens präsentierte er ein weiteres Schiff:

Die Capybara Mark 2 kann über 8.000 Einheiten Ladung, mit den richtigen Skills sogar über 14.000 Einheiten transportieren. Dabei besteht das Schiff nur aus zwei Räumen, dem Cockpit und den notwendigen Teilen wie Reaktor, Antrieben und dem Landegestell. Der Rest des verfügbaren Platzes wird natürlich von Lager-Containern belegt.

Falls ihr genau wissen wollt, wie das beeindruckend kompakte Schiff gebaut wird, kann euch International-Aide37 weiterhelfen. Auf YouTube kommentiert er in einem Video den genauen Bauprozess. Und falls euch der Schiffsbau auch sonst schwerfällt, könnt ihr unseren Experten-Guide zum Thema lesen oder auch auf ein paar hilfreiche Mods zurückgreifen:

Habt ihr euch in Starfield schon am Entwerfen eigener Schiffe versucht? Oder habt ihr bisher nur in Raumhäfen angebotene Modelle gekauft und verbessert? Ist euer aktuelles Raumschiff eher auf den Kampf oder das Transportieren von Waren ausgelegt? Und wie würde euer Traumschiff aussehen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!