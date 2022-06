An einem Donnerstagabend passiert für gewöhnlich nicht so viel. Die meisten von uns liegen im Bett, zählen Schafe und freuen sich auf das kommende Wochenende. Am 2. Juni 2022 war jedoch alles anders: Sony hat eine neue Ausgabe des hauseigenen State-of-Play-Events gezeigt und wo diese Show früher nur Konsoleros vor die Bildschirme gezogen hat, durften gestern insbesondere PC-Anhänger jubeln.

Gleich mehrere spannende Ankündigungen für den PC gab es! Wir haben alle derzeit bekannten Infos plus brandneue Trailer für euch parat. Diese Sony-Show war damit übrigens auch ein weiterer Beweis für eine Entwicklung, die wir bereits vor Monaten prognostiziert haben:

Wollt ihr direkt zum Spiel eurer Wahl springen, folgt einfach diesen Links:

Spider-Man Remastered + Miles Morales

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Insomniac Games | PC-Release: 12. August 2022 (Remastered), Herbst 2022 (Miles Morales) | Stores: Steam und Epic

Wie neidisch haben PC-Spieler auf das PlayStation-Lager geblickt, als im Jahr 2018 Marvel's Spider-Man aus dem Hause Insomniac Games erschien. Denn das Open-World-Abenteuer hat nichts mit den früheren, oftmals spielerisch enttäuschenden Filmumsetzungen zu tun, sondern brilliert bei Handlung, Inszenierung und Spielwelt. Der Tenor war eindeutig: Kein PC-Port von Sony? Die spinnen doch!

So, nachdem der obligatorische Spinnen-Witz untergebracht ist, lasst uns die freudige Nachricht noch einmal gemeinsam laut rufen, egal ob ihr in Bus, Bahn oder Büro sitzt: Spider-Man Remastered kommt für den PC! Und das sogar schon in knapp zwei Monaten, nämlich am 12. August 2022.

Und wenn eure Spinnensinne jetzt noch nicht vor Freude durchdrehen, dann spätestens jetzt: Auch der Standalone-Ableger Miles Morales, bislang ein PS5-Exklusivtitel, erscheint für den PC - aber nicht zeitgleich mit dem Hauptspiel, sondern zu einem späteren Zeitpunkt im Herbst 2022.

Alle Infos zu den beiden Spielen hat euch unser Superheld Vali hier zusammengefasst:

Resident Evil 4 Remake

Genre: Horror | Entwickler: Capcom | PC-Release: 24. März 2023 | Stores: Steam

Buh! Na, haben wir euch erschreckt? Nein? Macht nichts, schließlich heißen wir ja auch nicht Resident Evil 4 Remake. Richtig gelesen, der Liebling vieler Resident-Evil-Fans erscheint in einer von Grund auf überarbeiteten Fassung samt moderner Technik auf Basis der aktuellen RE-Engine.

Ein erster Trailer gibt euch bereits einen Vorgeschmack auf das Horror-Setting. Kennt ihr bereits das Original, sind euch viele Schauplätze wahrscheinlich bekannt und ihr könnt mit dem Vergleich alt gegen neu beginnen. Erlebt ihr das Spiel hingegen zum ersten Mal, führt euch das Filmchen auf schaurig-schöne Art und Weise an die Thematik heran.

Was ändert sich im Vergleich zum Original? Alle bislang bekannten Infos zu Handlung, Änderungen und mehr haben wir euch in einer eigenen Übersicht zusammengefasst:

The Callisto Protocol

Genre: Horror | Entwickler: Striking Distance | PC-Release: 2. Dezember 2022 | Stores: Unbekannt

Ist euch das Resident-Evil-4-Remake noch nicht gruselig genug? Dann könntet ihr euer Glück ja vielleicht in The Callisto Protocol finden. Dabei handelt es sich um das Erstlingswerk des Studios Striking Distance, das von Glen Schofield gegründet wurde. Dabei handelt es sich um den Co-Erfinder von Dead Space, was die Ähnlichkeiten der beiden Titel bei Optik und Setting erklärt.

Dennoch möchte The Callisto Protocol auf eigenen Beinen stehen. Und euch auf eine harte Probe stellen, denn wirklich viel aushalten werdet ihr als Mensch nicht. Immerhin sind brutale Aliens und Killerroboter dann doch ein paar Gewichtsklassen höher anzusiedeln.

Seid ihr neugierig geworden? Dann schaut euch unsere - garantiert gruselfreie - Zusammenstellung der bislang bekannten Infos zu The Callisto Protocol an:

Final Fantasy 16

Genre: JRPG | Entwickler: Square Enix | PC-Release: Unbekannt | Stores: Unbekannt

Eine State of Play wird noch ein Stück besser, wenn es Neuigkeiten zu Final Fantasy 16 gibt - so auch gestern. Die Konsolenfassung ist derzeit für Sommer 2023 vorgesehen. Wer jedoch auf einen Releasetermin für die vermutete PC-Version gehofft hat, schaut in die Röhre. Verzagt aber nicht, denn immerhin gibt es einen brandneuen Trailer, den ihr euch ein paar Zeilen weiter oben anschauen könnt!

Was bekommen wir zu sehen? Einige Impressionen aus den flotten Kämpfen und auch diverse Charaktere, die euch auf eurem Abenteuer begegnen oder gar begleiten werden. Um die Atmosphäre des neuesten Ablegers der Kultreihe einzuschätzen, langt das Filmchen also allemal.

