20 Jahre Steam: Wie viele Spiele habt ihr in eurer Bibliothek?

Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, oder? Kaum versieht man sich und schon sind seit dem Release von Witcher 3 ganze 8 Jahre vergangen, der Release von Subnautica ist 5 Jahre her und Portal 2 hat über 12 Jahre auf dem Buckel. Da fühlt man sich bei der Meldung, dass Steam 20 wird, auch nicht viel älter als ohnehin schon.

20 Jahre sind trotzdem eine ganz schöne Hausnummer. In einer unserer Umfragen habt ihr uns verraten, dass viele von euch schon echt lange auf Steam angemeldet sind. Wir sind daher neugierig geworden und wollen wissen: Wie viele Spiele habt ihr seit eurer Anmeldung auf Steam schon gesammelt?

Die legendäre »Pile of Shame«

Ah, die süße Verlockung der Steam-Sales. Wer kann ihr schon widerstehen? Fast jeden Monat findet sich auf der Plattform irgendeine Art von Sale wieder. Mal sind es einzelne Entwickler, die ihre Spiele massiv reduzieren, mal werden bestimmte Spiele-Genres herabgesetzt. Es ist immer etwas los.

Da kann es schon mal passieren, dass man plötzlich und völlig unerwartet ein halbes Dutzend neuer Games in der Bibliothek hat. Na, sowas. Aber hey, man wollte sie ja eh mal ausprobieren. Da bietet sich so ein Sale ja gut an. Sie werden angespielt. Direkt nächste Woche. Echt jetzt!

Und so wächst der legendäre »Pile of Shame«, der Berg der ungespielten Spiele, immer weiter in die Höhe. Valve ist euch dabei gerne behilflich. Ein Sale folgt dem anderen und verleitet selbst die standhaftesten uns zum Kauf. Von den zahllosen kostenlosen Spielen, die man einfach zur Bibliothek hinzufügen kann, mal ganz abgesehen.

So kommt es dazu, dass manche von uns nicht nur Hunderte, sondern gar Tausende Spiele in ihrer Steam-Sammlung haben. Oder kauft ihr euch nur die Titel, dir ihr auch sicher spielen werdet?

Verratet es uns in euren Kommentaren unter dem Artikel! Wie prall gefüllt ist eure Steam-Bibliothek? Versucht ihr alle Spiele, die ihr kauft, zumindest abzuspielen? Oder liegen bei euch unzählige Mengen an Titeln, die ihr nie anfassen werdet? Erzählt mal.

PS: Denkt daran, Family Sharing auszuschalten!