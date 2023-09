Steam startet großen Action-Sale und diese 13 tollen Angebote solltet ihr nicht verpassen

Viele Spielehelden warten nur darauf, eure Bekanntschaft zu machen und sich mit euch in die Action zu stürzen.

Es ist mal wieder Zeit für einen Steam Sale, findet ihr nicht auch? Wenn ja, seid ihr hier goldrichtig, denn wir haben in der Tat einen ganzen Schwung spannender Angebote für euch herausgesucht. Woraus? Na, aus dem derzeit laufenden SHMUP -Festival, was als Abkürzung für das durchaus beliebte Genre der Shoot 'em Ups steht.

Wenn das genau euer Ding ist, solltet ihr euch jetzt interessiert nach vorne beugen und mit der Nase ganz nah ans Display kommen. Dann verpasst ihr auch garantiert keines der nun im Schnelldurchlauf folgenden Angebote.

13 lukrative Schnäppchen sind es an der Zahl. Seid ihr bereit? Will noch mal jemand auf die Toilette? Wir halten nicht mehr an! Nun gut: Ab geht der Sale-Train!

Das ist aber gar kein Shoot 'em Up! Ja, stimmt schon. Manche Titel sind streng genommen einem anderen Genre zugehörig. Aber wir schieben in diesem Fall einfach die Schuld auf Steam, denn die haben das Spiel schließlich in den SHMUP-Sale aufgenommen, ha! Außerdem: Ihr wollt doch keine fantastischen Spiele verpassen, nur weil sie im falschen Sale auftauchen und deshalb übergangen werden, oder? Seht ihr, wir auch nicht!

Highlight: Enter & Exit the Gungeon

3:35 Enter the Gungeon - Test-Video zum knallharten Dungeon-Crawler

Genre: Action

Action Release: 5. April 2016

5. April 2016 Preis: 7,50 Euro (um 70 Prozent reduziert)

Diese Mischung aus Twin-Stick und Bullet-Hell-Shooter dürfte vielen von euch bereits etwas sagen, manche werden das Spiel sogar besitzen. Denn Enter the Gungeon hat sich seit seinem Release 2016 zu einem waschechten Indie-Hit gemausert, der durch zahlreiche Updates in Sachen Umfang stetig zugelegt hat.

Die wichtigste Nachricht vorab, immerhin geht's bei diesem Steam Sale ums Ballern: Ja, es gibt viele, wirklich sehr viele Waffen in den zufallsgenerierten Dungeons zu finden. Damit bahnt ihr euch euren Weg durch nie enden wollende Horden an Gegnern, bis ihr schließlich euer Ziel erreicht - oder ins Gras beißt. Denn das werdet ihr in Enter the Gungeon sehr, sehr häufig.

Haben wir bereits das irrwitzige Waffenarsenal erwähnt? Wie, gerade eben? Okay, dann erwähnen wir es noch einmal: Das Waffenarsenal ist irrwitzig! Wohl das Highlight des Spiels, sowohl von Enter the Gungeon als auch von Exit the Gungeon, dem Nachfolger. Denn beim aktuellen Steam-Deal erhaltet ihr gleich beide Spiele auf einmal!

Unser Test zum Spiel Enter the Gungeon im Test - Der Tod steht ihm gut von Reiner Hauser

Weiter spannende Angebote aus dem Steam SHMUP-Sale

Wir fangen gerade erst an mit den spannenden Angeboten. Zwölf weitere Spiele haben wir für euch noch in petto, die eventuell genau das sind, was ihr in diesem Frühherbst benötigt:

2:05 Synthetik 2 - Gameplay aus dem Top-Down-Shooter

Deadlink : Ein Cyberpunk-Shooter mit Roguelite-Elementen. Als Söldner werdet ihr für verdeckte Militäroperationen angeheuert, in denen es ordentlich zur Sache geht. Tipp: Spielt vor dem Kauf in Ruhe die Demo! ( 18 Euro , um 25 Prozent reduziert)

: Ein Cyberpunk-Shooter mit Roguelite-Elementen. Als Söldner werdet ihr für verdeckte Militäroperationen angeheuert, in denen es ordentlich zur Sache geht. Tipp: Spielt vor dem Kauf in Ruhe die Demo! ( , um 25 Prozent reduziert) Relic Hunters Legend : Ein Top-Down-Loot-Shooter mit Online-Koop, in dem ihr die Galaxie nach den namensgebenden Relikten abklappert. Allein diese Beschreibung dürfte Genre-Fans zumindest einen Blick wagen lassen. ( 10 Euro , um 33 Prozent reduziert)

: Ein Top-Down-Loot-Shooter mit Online-Koop, in dem ihr die Galaxie nach den namensgebenden Relikten abklappert. Allein diese Beschreibung dürfte Genre-Fans zumindest einen Blick wagen lassen. ( , um 33 Prozent reduziert) Soulstone Survivors : Sieht aus wie ein Rollenspiel, ist aber durchaus auch als Shoot 'em Up zu bezeichnen. Denn ihr schleudert euren zahlreichen Feinden die effektreichen Zaubergeschosse nur so um die Ohren und spielt euch dadurch in einen wahren Rausch. ( 7 Euro , um 25 Prozent reduziert)

: Sieht aus wie ein Rollenspiel, ist aber durchaus auch als Shoot 'em Up zu bezeichnen. Denn ihr schleudert euren zahlreichen Feinden die effektreichen Zaubergeschosse nur so um die Ohren und spielt euch dadurch in einen wahren Rausch. ( , um 25 Prozent reduziert) Brotato: Kar-tof-feln! Man kocht sie, stampft sie, rüstet sie mit Maschinengewehren aus und hetzt sie auf hunderte Gegner. Das wusste schon Samweis Gamdschie, und wer würde diesem Ehrenmann widersprechen? (4 Euro, um 20 Prozent reduziert)

Wenn euch diese Rabatte nicht reichen, haben wir auch noch gleich zwei komplett kostenlose Spiele sowie weitere Tipps für euch, womit ihr euch die Zeit verdaddeln könnt:

War bei unseren Angeboten etwas für euch dabei? Wenn ja, bei welchem Spiel oder gar welchen Spielen habt ihr zugeschlagen? Gibt es weitere Geheimtipps im Angebot beim SHMUP-Festival, die eurer Meinung nach niemand verpassen sollte? Dann schreibt sie uns und den anderen Community-Sternchen gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!