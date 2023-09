Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die zwei neuen Spielegeschenke?

In dieser Woche gibt es bei Epic wieder zwei Spiele kostenlos, hier seht ihr ein Bild aus Out of Line.

Nachdem es in der letzten Woche nur ein Spiel geschenkt gab, dürft ihr dieses Mal wieder zwei Spiele kostenlos beim Epic Games Store abholen. Einzige Voraussetzung ist ein Epic-Konto. Wir stellen euch die beiden Abenteur vor, und verraten euch, für wen sie sich lohnen könnten.

Out of Line

In Out of Line müsst ihr einer mysteriösen Fabrik entkommen.

Genre: Plattformer | Release: Juni 2021 | Entwickler: Nerd Monkeys Zum kostenlosen Spiel

Bei Out of Line handelt es sich um einen 2D-Plattformer, in dem ihr den Jungen San spielt. Der versucht aus einer Fabrik zu entkommen, die einst seine Heimat war. Auf dem Weg muss er nicht nur zahlreiche Hindernisse überwinden und Rätsel lösen, sondern wird auch von bösartigen Maschinen bedroht. Während seiner Reise begegnet San außerdem einigen außergewöhnlichen Charakteren

Für wen geeignet? Wenn ihr die handgezeichneten Hintergründe von 2D-Abenteuern genießt, und auch gerne mal etwas Kürzeres spielt (5 bis 10 Stunden), dann macht ihr bei Out of Line wohl nichts falsch. Die Rätsel werden zwar später komplizierter, aber nie besonders schwer. Auf Steam hat das Spiel nur etwa 100 Bewertungen, von denen aber immerhin 85 Prozent positiv sind.

The Forest Quartet

Genre: Rätselspiel | Release: Dezember 2022 | Entwickler: Mads & Friends Zum kostenlosen Spiel

Auch in The Forest Quartet müsst ihr verschiedene Rätsel lösen, allerdings in 3D und ohne Plattformer-Anteil. Das Spiel erzählt die Geschichte einer verstorbenen Sängerin, als deren Geist ihr eure ehemaligen Bandmitglieder besucht. Ihr erlebt ihre Emotionen und helft ihnen sinnbildlich über ihre Trauer hinweg. Ihr singt, erzeugt Licht, und verwandelt euch in Schmetterlinge, um die Rätsel zu lösen.

Für wen geeignet? Auch The Forest Quartet ist ein sehr kurzes Spiel (2-3 Stunden), das eine emotionale Geschichte erzählt. Das entspannende Gameplay wird von für das Spiel komponierter Jazz-Musik begleitet. Die nur etwa 70 Bewertungen auf Steam fallen zu 92 Prozent positiv aus und loben vor allem Geschichte, Soundtrack und Atmosphäre.

Gefällt euch eines der beiden Abenteuer, oder ist diese Woche leider kein Spiel für euch dabei? Könnt ihr Out of Line oder The Forest Quartet vielleicht sogar aus eigener Erfahrung empfehlen? Welche neuen Titel habt ihr zuletzt ausprobiert? Und ist etwas dabei, was ihr unbedingt auch anderen empfehlen wollt? Dann schreibt es doch gerne in die Kommentare!