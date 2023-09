Neu bei Steam und Co. - Einer der besten DLCs des Jahres erscheint zusammen mit "FIFA 24"

Fußball oder Rollenspiel? Beides ist diese Woche gut dabei.

Wir lassen den Sommer so langsam wirklich komplett hinter uns und schlittern in den traditionell vollgepackten Spiele-Herbst. Schon letzte Woche gab es mit Spielen wie Lies of P oder Payday 3 ein paar spannende neue Titel zu entdecken. Diese Woche geht es direkt weiter, mit dem offiziellen Release von EA Sports FC 24 sowie einem der wohl besten DLCs des ganzen Jahres.

Die Highlights der Woche

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

3:28 Cyberpunk 2077: Neuer Trailer enthüllt die Vorgeschichte des Addons Phantom Liberty

Genre: Rollenspiel | Entwickler: CD Projekt Red | Release: 26. September 2023

Wir berücksichtigen in den Releases der Woche reine DLCs meistens eher weniger. Doch einem Großwerk wie Phantom Liberty müssen wir einfach Platz einräumen! Die umfangreiche Erweiterung für das vor fast drei Jahren veröffentlichte Hauptspiel gehört zum besten, was wir von einem DLC jemals gesehen haben.

Hier bekommt ihr das volle Cyberpunk-Paket, samt neuer Aktivitäten in der Open World, einem neuen Stadtbezirk und natürlich erneut einer wahnsinnig intensiven Geschichte, mit Charakteren, wie es sie nur in Cyberpunk zu bestaunen gibt.

EA Sports FC 24

1:50 EA Sports FC 24: Neuer Trailer enthüllt erstmals echtes Gameplay des FIFA-Nachfolgers

Genre: Sport-Simulation | Entwickler: EA Sports | Release: 29. September 2023

Normalerweise hätten wir gesagt: Neues Jahr, neues FIFA! Doch das stimmt dieses Mal leider nicht. Denn es gibt kein FIFA mehr. Zumindest in der Theorie. In der Praxis ist das umbenannte EA Sports FC 24 genau das: Ein neues FIFA, das auf den Vorgängern aufbaut. Im Test hat sich gezeigt, dass EA durchaus ein paar sinnvolle Neuerungen in ihr Fußballspiel gepackt hat. Doch gab es auch schon innovativere Jahrgänge.

Weitere Releases der Woche

Montag, 25. September

Relic Hunters Legende (Early Access) : Charmantes Action-Rollenspiel in einer knuffigen Comic-Welt, das ihr auch mit Freunden erleben könnt.

Charmantes Action-Rollenspiel in einer knuffigen Comic-Welt, das ihr auch mit Freunden erleben könnt. These Doomed Isles (Early Access): Ein Aufbauspiel in Retro-Optik, in dem ihr als antiker Gott eine Zivilisation errichtet.

Dienstag, 26. September

Paleo Pines: Ihr bereist eine schnuckelige Insel, wo ihr ein Reservat für süße Dinosaurier errichtet, die ihr auf eurer Reise entdeckt und zähmt.

Mineko's Night Market: Stimmungsvolles 2D-Adventure, in dem ihr in der Rolle eines jungen Mädchens die japanische Kultur kennenlernt.

Mittwoch, 27. September

Hometopia (Early Access): Genau das Spiel für euch, wenn ihr schon bei Die Sims am liebsten einfach nur Häuser baut und mit Möbeln bestückt.

Fortune's Run (Early Access): Ein Retro-Shooter, in einer düsteren industriellen Zukunft und wo es auch eigentlich mehr um den Nahkampf als ums Schießen geht.

Donnerstag, 28. September

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai: Ein aufwändig inszeniertes Action-Rollenspiel, das die Geschichte des gleichnamigen Animes und Mangas nacherzählt.

Wildmender: In diesem ungewöhnlichen Survival-Spiel müsst ihr in der Wüste überleben und eine Oase zum Leben erwecken.

Pizza Possum: Wer könnte besser Pizza stehlen als ein Opossum? Niemand! In diesem chaotischen Arcade-Abenteuer rennt ihr durch die Gegend und stopft euch mit so viel Nahrung voll, wie ihr finden könnt.

Freitag, 29. September

Fate/Sumarai Remnant: Ein klassisch japanisches Action-Rollenspiel, mit all dem notwendigen Drama und effektreichen Kämpfen mit abwechslungsreichen Charakteren.

Cocoon: Ein einzigartiges Rätselspiel aus der Iso-Ansicht, in dem ihr Kugeln auf dem Rücken eines Käfers erkundet. Das Spiel stammt von dem kreativen Kopf hinter Limbo und Inside.

Das sind die Spiele, auf die ihr euch diese Woche freuen dürft. Welches davon, steht ganz oben auf eurer Wunschliste? Oder habt ihr gar einen Titel im Visier, den wir hier vergessen haben? Schreibt es uns doch in die Kommentare!