In den nächsten Steam Sales könnte es womöglich wieder die Blitzangebote geben, die 2016 abgeschafft wurden. Diesmal allerdings mit einer kleinen Neuerung.

Laut dem Betreiber des beliebten Youtube-Kanals Valve News Network können Entwickler in Zukunft einstellen, ob ihre Spiele für sechs, acht, zehn oder zwölf Stunden stark rabattiert im Angebot sind.

Diese Informationen stammen aus dem offiziellen Steam Translation Server, dort übersetzen Freiwillige Texte aus der Steam-Datenbank in andere Sprachen.

I've just been informed that @steam_games Flash Sales are returning, with a twist. Devs can chose for the sales to last 6, 8, 10 or 12 hours, shaking up sales almost every hour, and making sales feel more like an event again. pic.twitter.com/zbGtKYQBCt