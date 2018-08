Steam - Verliert seit Januar 2018 Spieler

Sommerloch oder schwächelt die weitverbreitetste PC-Plattform? Anfang 2018 vermeldete Steam noch einen neuen Spielerrekord mit rund 18,5 Millionen gleichzeitig eingeloggten Spielern. Eine Trendanalyse von Steam Spy hat aber jetzt ergeben, dass man seitdem einen Rückgang der Steam-Nutzer beobachten kann.

»Die Zahl der Leute, die Spiele auf Steam spielen oder sogar nur Steam nutzen, sinkt seit Januar 2018. Der Anteil der Nutzer, die aktiv spielen, sinkt ebenfalls - von 38 Prozent auf 31 Prozent«, schreibt der Twitter-Account von Steam Spy.

