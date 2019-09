In den letzten Wochen konnte sich der Shooter Remnant: From the Ashes tapfer in den Steam-Bestsellern halten, muss diese Woche aber endgültig seinen Platz in den Top 10 räumen. Dafür rückt mit Destiny 2 ein bekannter Loot-Shooter nach, der zwar nicht wirklich neu ist, auf Steam aber erst seit kurzem überhaupt stattfindet. Und das, obwohl der Shooter ab dem 01. Oktober eigentlich free2play wird.

Dank seiner Digital Deluxe Edition für die nächste Erweiterung Shadowkeep schafft es Destiny 2 aber sich den dritten Platz in den wöchentlichen Steam-Charts zu sichern. Dabei muss sich der Titel von Bungie nur dem Dauerbrenner Monster Hunter: World und dem Major Championship Viewer Pass für Counterstrike: GO geschlagen geben.

Die Steam-Verkaufscharts (16. bis 22. September)

Auf den unteren Plätze kam es ebenfalls zu ein wenig Bewegung. Dead by Daylight ergattert dank dem neuen Stranger-Things-DLC den vierten Platz Zudem melden sich zwei der besten Spiele der letzten Jahre wieder in den Top 10 zurück. Divinity: Original Sin 2 und Shadow of the Tomb Raider landen auf Platz neun und zehn. Beiden Spiele sahnten in unseren GameStar-Tests Traumwertungen ab.

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.