Steam Charts - Civilization schlägt sie alle!

Civilization 6 findet zurück zu alter Form. Nachdem das erste Addon bereits viele Aspekte verbessert hat, trifft auch die zweite Erweiterung Gathering Storm offenbar den Nerv der Community. So sehr, dass Civ 6 die Verkaufscharts auf Steam gleich dreimal dominiert. Gathering Storm thront auf Platz 1, schubst PUBG und GTA 5 auf die unteren Ränge, außerdem landen sowohl Rise and Fall, als auch das Grundspiel in den Top 10.

Far Cry New Dawn erringt immerhin Platz 4, die übrigen Positionen teilen sich Astroneer, God Eater 3 und Monster Hunter World untereinander auf. Und ein alter Bekannter tritt ebenfalls wieder auf den Plan: Geralt landet mit The Witcher 3 auf Platz 7, weil die Hexer-Saga wie so oft mal wieder im Sale war. Der Erfolg von The Witcher ist freilich verdient, schließlich habt ihr das Spiel auch 2018 zu eurem Community-Liebling gewählt.

Mehr zu Civ: Unser Test zum Addon Gathering Storm

Die Steam-Verkaufscharts (11. bis 17. Februar 2019)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.