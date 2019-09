Steam Charts: Code Vein landet gleich vier Mal in den Top 10

Destiny 2 feiert seine Wiedergeburt. Ab dem 1. Oktober 2019 wandert Bungies Loot-Shooter von Battle.net rüber zu Steam - und wird Free2Play. Publisher Activision hatte das Projekt vor einer Weile abgestoßen. Dass das Spiel trotz »Kostenloswerdung« auf Platz 1 der Steam-Verkaufscharts landet, liegt vor allem am neuen Addon: Shadowkeep scheint bei den Spielern sehr beliebt zu sein. Deshalb stecken sie entweder Geld in die Deluxe Edition oder Standard Edition der Erweiterung.

Ebenfalls einen ordentlichen Start feiert Bandai Namco mit Code Vein. Das Vampir-Dark-Souls kommt bei der Community sehr gut an. 82 Prozent der 2.300 Steam Reviews fallen positiv aus - und decken sich mit unserem GameStar-Test zum Spiel.

Eine kleine Überraschung gibt's ebenfalls: Das Indie-Roguelite Noita, in dem 2D-Pixel physikalisch korrekt berechnet werden, landet auf Platz 9 der Steam Charts. Abseits davon landen in den Top 10 die üblichen Verdächtigen - Valves Index VR und PUBG.

Die Steam-Verkaufscharts (23. bis 29. September)

Dass Code Vein so oft in den Charts vertreten ist, wundert uns auch. In der Regel resultieren Mehrfachplatzierungen aus den unterschiedlichen Produkten zu Deluxe Edition, Standard-Variante und so weiter. Im Fall von Code Vein gibt es auf Steam jedoch bloß diese beiden Editionen. Und den Season Pass. Woher die vierte Platzierung kommt, wissen auch wir nicht.

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.