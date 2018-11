Seit einigen Wochen pirschte sich Playerunknown's Battlegrounds zurück an die Spitze der Steam-Charts und hat lässt die Dinos aus Ark: Survival Evolved langsam wieder aussterben. Der Gigant aus der Urzeit ist nun auf Platz 4 abgestiegen und der Season-Pass auf Rang 9 angekommen. PUBG hingegen konnte den letzten Schub möglicherweise durch die laut Entwickler erfolgreiche »Fix PUBG«-Kampagne bekommen.

Den zweiten Platz nimmt der am 14. November veröffentlichte DLC Crusader Kings 2: Holy Fury ein, der den Glaubenskrieg zwischen den alten Göttern und dem Christentum in das alte Europa bringt. Der Hitman hingegen hat sich seit der letzten Woche verdoppelt konnte so ein weiteres Ziel aus der Rangliste ausschalten. Dafür hat er allerdings die auffällige Erstplatzierung aufgegeben: Hitman 2 versteckt sich nun auf Position 3 und 8 in der Standard- und Gold-Edition.

Neu in den Charts ist das erste Valve-Spiel seit Jahren: Artifact steigt trotz der Kontroverse um seine Monetarisierung auf Platz 6 ein. Nachdem Valve von seinem ursprünglichen Plan zurückruderte, sind die Fans von dem Kartenspiel zudem begeistert. Noch davor ist der Landwirtschafts-Simulator 19 mit seinem friedlichen Leben auf dem Bauernhof. Den Abschluss diese Woche macht Total War Warhammer 2 auf Platz 10.

Die Steam-Verkaufscharts (12. bis 18. November 2018)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.