Steam-Charts: Cube World sägt heimlich am Thron von Destiny 2

Auch diese Woche werden die Steam-Bestseller wieder von Destiny 2 dominiert. Seitdem das Spiel offiziell die Plattform gewechselt hat und jetzt sowohl Free2Play, als auch in der Deluxe-Edition samt neuer Erweiterung auf Steam verfügbar ist, belegt der Loot-Shooter konstant die Spitzenplätze.

Mehr sogar, Destiny 2 platziert sich diese Woche gleich dreimal in den Top 10 der Spiele, mit dem höchsten Umsatz. Allerdings ist es gleichzeitig dem Newcomer Cube World klammheimlich gelungen, sich direkt in seiner ersten Woche nach Early-Access-Ende bis auf Platz 3 an Destiny 2 heranzupirschen.

Obwohl das Spiel in seiner Alpha-Phase vor sechs Jahren zu einem viralen Hit auf Youtube wurde, ist dieser Erfolg nicht selbstverständlich. Denn das Rollenspiel im Klötzchen-Look wird nicht gerade mit Lob überschüttet.

In unserem Test zu Cube World legte der Titel eine ziemliche Bruchlandung hin und bekam lediglich eine Wertung von 48. Auch die User-Bewertungen fallen eher mau aus. Dennoch scheint sich Cube World im moment prächtig zu verkaufen.

Die Steam-Verkaufscharts (30. September bis 6. Oktober)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.