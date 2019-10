Steam Charts: Destiny 2 dominiert auf den Plätzen 1, 2 & 3

Es ist nichts allzu Ungewöhliches, wenn ein Spiel gleich zwei Mal in den Steam-Bestsellern landet. Auch einen dreifachen Auftritt in den Top 10 konnte schon manch ein Spiel als Erfolg feiern. Aber das ein einzelner Titel allein die komplette Top 3 der Steam Charts besetzt, sieht man definitiv nicht alle Tage - und dann geschieht das auch noch bei einem Loot-Shooter, der eigentlich Free2Play ist.

Destiny 2, das sich seit dem 1. Oktober gratis auf Steam spielen lässt, landete in der vergangenen Woche auf den Plätzen 1, 2 und 3 der Bestseller. Um genau zu sein, gehen die drei Platzierungen an die Digital Deluxe Edition des Shadowkeep-DLCs, an die einfache Version von Shadowkeep und an den Forsaken DLC.

Kein Wunder, denn bei den beiden Addons handelt es sich um genau die Erweiterungen, die in der Free2Play-Variante namens Destiny 2: New Light fehlen, alle älteren DLCs stecken bereits in der kostenlosen Ausgabe.

Destiny 2: New Light im Test: Wie viel Spaß macht der Loot-Shooter komplett kostenlos?

Auf den Plätzen dahinter halten sich weiterhin die Dauerbrenner Code Vein, Playerunknown's Battlegrounds und das Valve Index VR Kit. Eine kleine, aber sehr schöne Überraschung stellt dagegen Indivisible auf Platz 10 dar. Das Indie-Action-RPG gehört zu unseren Geheimtipps für den Oktober, umso erfreulicher, dass es so gut ankommt und in den Top 10 landet.

Die Steam Charts (7. bis 13. Oktober)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.