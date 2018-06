Steam-Charts - Ein Korea-MMO dominiert die Verkaufscharts

Man muss es ja mittlerweile als Präambel vor jede News mit Steam Charts schreiben: Ja, auch diese Woche ist PUBG auf Platz 1 der wöchentlichen Verkaufscharts. Aber schieben wir das bei aller Battle-Royale-Liebe mal beiseite und konzentrieren uns stattdessen auf den Underdog: Bless, ein südkoreanisches MMO, das es sogar dreimal in die aktuellen Charts schafft.

Klar, das liegt an den verschiedenen Editionen des Rollenspiels: Es gibt eine Deluxe Edition, eine Collector's Edition und eine »Online Founders Pack Standard Edition«. Aber trotzdem würden nicht so viele Varianten die Steam Charts dominieren, wenn das Interesse an Bless nicht sehr groß wäre. Kurioserweise erntet es bei derart vielen Spielern aber bestenfalls durchwachsene Kritiken: Nur 54 Prozent der über 5.000 Steam Reviews fallen positiv aus.

Falls ihr mehr um Bless und die Diskussion darüber wissen wollt, empfehlen wir euch die Themenübersicht der Kollegen von Mein-MMO. Auf den unteren Rängen der Top 10 tummeln sich derweil Dark Souls: Remastered, The Forest und Total War: Warhammer 2 - Rabattaktionen sei Dank.

Die Steam-Verkaufscharts (28. März bis 3. Juni 2018)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.