Steam Charts - Far Cry 5 zweimal in den Top 3

Far Cry 5 hat in den vergangenen Tagen einige Rekorde gebrochen, etwa den für das am schnellsten verkaufte Spiel der Reihe. Und auch in dieser Woche steht der Shooter in seinen verschiedenen Versionen auf dem fünften, dritten und zweiten Platz der Verkaufscharts von Steam.

Auf den ersten Platz ist Playerunknown's Battlegrounds zurückgekehrt, den Far Cry 5 Anfang des Monats verdrängt hatte. Dass PUBG nun wieder da ist, könnte auch am Hype um die neue Karte Codename: Savage liegen, die für einige Tage auf den Testservern spielbar war.

Auf Platz vier steht ein bekannter Rollenspielkoloss, allerdings dieses Mal in seiner neuen VR-Variante: The Elder Scrolls V: Skyrim VR. Wie gut die Reise durch Himmelsrand mit VR-Brille funktioniert, lest ihr in unserem Test.

Auf Platz sechs treffen in PixARK Dinosaurier auf Voxelgrafik. Das Spiel ist am 27. März im Early-Access-Programm auf Steam erschienen. Die Reviews sind bislang mit 65 Prozent positiver Wertungen ausgeglichen.

Auf Platz sieben steht der Dauerbrenner Counter-Strike: Global Offensive. Dahinter lauert mit Warhammer: Vermintide 2 die Fortsetzung des Action-Multiplayer-Shooters, in dem wir uns durch Horden von Skaven metzeln, große Rattenmenschen des Warhammer-Universums.

GTA 5 auf Platz neun ist ein weiterer alter Bekannter, dafür überrascht The Long Dark auf Platz zehn. Der Erkundungs-Survival-Mix verließ am 1. August 2017 Early Access und hat von rund 33.600 Reviews 92 Prozent positive Wertungen erhalten.

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (2. bis 8. Januar 2018)

