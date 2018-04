Steam Charts - Frostpunk und Battletech fordern PUBG heraus

Nach der Release-Flaute in der vergangenen Woche, rücken nun einige Neuerscheinungen in die Steam Charts. Mit dabei ist das emotionale Aufbauspiel Frostpunk, in dem wir eine Gruppe Überlebender durch eine neue Eiszeit führen müssen. Allerdings erreicht der neue Titel der This-War-of-Mine-Macher nur Platz zwei der Bestseller, ganz oben thront wieder enimal der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds.

Auf Platz drei steht mit Battletech außerdem ein zweiter Neuankömmling. In dem Rundenstrategiespiel von Paradox treffen tonnenschwere Mechs aufeinander und hauen sich die Blechbirnen ein. Doch eine Platzierung ist Battletech nicht genug: Aufgrund verschiedener Versionen taucht das Spiel auch noch einmal auf Platz sechs der Top 10 auf.

Auf Platz vier hockt das Action-Rollenspiel Nier: Automata aus dem Hause Platinum Games, das zwar bis heute mit seiner unausgereiften PC-Umsetzung kämpft, aber offenbar immer noch viele Spieler begeistert.

Far Cry 5 hatte es sich in den vergangenen Wochen gleich mehrfach in den Steam Charts bequem gemacht. Diese Woche tritt Ubisofts Shooter allerdings nur auf Platz fünf auf. Auf Platz sieben steht Dauerbrenner Counter-Strike: Global Offensive, dahinter die Jagdsimulation theHunter: Call of the Wild.

GTA 5 sitzt als weiterer Stammgast auf Platz 9, gefolgt von einer weiteren Neuerscheinung: Total War Saga: Thrones of Britannia spielt im frühen Mittelalter und behandelt die Machtkämpfe in Großbritannien. Der Release steht am 3. Mai an.

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (23. bis 29. April 2018)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.