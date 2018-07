Steam Charts - Stühlerücken in der Top 10 der Woche

Ist was passiert? Schaut man sich die letztwöchigen Steam Charts an, scheint es so, als ob sich nichts verändert hätte. PUBG führt das Feld an, gefolgt von GTA 5, dem PUBG Event Pass und Final Fantasy 15. Tatsächlich fangen die ersten minimalen Abweichungen erst ab dem fünften Platz an.

The Witcher 3 und Divinity: Original Sin 2 stoßen nach vorne und lassen Jurassic World Evolution hinter sich. The Forest und Counter-Strike: Global Offensive tauschen die Positionen und bilden zusammen mit Ark: Survival Evolved die hintere Abwehrreihe - um mal bei den Sport-Metaphern zu bleiben.

Bis auf den Dino-Survival-Titel kann sich also kein Neuzugang in die Top 10 schleichen. Das Sommerloch ist also auch hier zu spüren. Na hoffentlich wird es nächste Woche spannender!

Wer aber nun Lust auf weitere Steam-Statistiken bekommen hat, könnte sich die bisher umsatzstärksten Spiele 2018 auf der Online-Plattform anschauen. Valve hat eine Bestenliste der ersten Jahreshälfte erstellt und verrät, welche Titeln ordentlich Reibach machten.

Die Steam-Verkaufscharts (2. bis 8. Juli 2018)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.