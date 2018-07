Steam hat die erfolgreichsten Spiele der ersten Jahreshälfte 2018 bekannt gegeben. Die öffentliche Liste teilt sich auf in meistverkaufte Spiele, meistverkaufte Neuerscheinungen (von 2018 bis jetzt) pro Monat, meistverkaufte VR-Titel und die Spiele mit der höchsten gleichzeitigen Spieleranzahl.

Die nachfolgenden Bestenlisten sind nicht geordnet, da Steam die genauen Platzierungen nicht mitgeteilt hat. Daher lässt sich beispielsweise nicht sagen, welches Spiel am häufigsten in den Warenkörben landete.

Plus-Report: Steam in Zahlen - Was die Steam-Statistiken über uns Spieler verraten

Meistverkaufte Spiele

Meistverkaufte VR-Spiele

Meiste gleichzeitige Spieler (Über 100.000)

Große Überraschungen halten sich zwar in Grenzen, aber dass Kingdom Come: Deliverance, Jurassic World Evolution und Warhammer: Vermintide 2 neben Dauerbrennern wie PUBG und GTA 5 zu den bisherigen Top-Sellern 2018 gehören, hatte wahrscheinlich nicht jeder auf dem Zettel. Der Free2Play-Titel Warframe wurde übrigens nicht etwa auf ein Verkaufspreismodell umgestellt, sondern landete in den Charts, weil er durch kostenpflichtige DLC-Pakete einen hohen Umsatz generierte.

In der VR-Sparte sieht es ebenfalls etwas bunter aus. Große Marken wie Skyrim und Fallout 4 sind zwar ebenfalls vertreten, doch bietet dieser Markt noch vielen experimentellen Spielen Platz, wie dem blutigen GORN oder der ulkigen Berufs-Sim Job Simulator.

Bei den Titeln mit den meisten gleichzeitigen Spielern dominieren allerdings die Alteingesessenen. Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Warframe oder PUBG sind schon seit einiger Zeit eine feste Größe in der Branche und halten teils enorme Spielerzahlen bei Laune.

Noch mehr Daten findet ihr bei den Top-Neuerscheinungen pro Monat: Der Januar stand ganz im Zeichen von Subnautica, Celeste und Life is Feudal: MMO. Im Februar konnten sich unter anderem Deep Rock Galactic und Into the Breach durchsetzen. Weiter ging es im März vor allem mit japanischen Produktionen der Marke Final Fantasy 15, Devil May Cry HD Collection und Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs.