Steam Charts: Durch den Sale sind die Bestseller nicht wiederzuerkennen

Seit letzter Woche läuft auf Steam der große Summer Sale, bei dem ihr gerade wieder tausende verschiedene Spiele stark vergünstigt kaufen könnt - die ideale Möglichkeit, um eure Wunschliste auf Rabatte zu checken oder euren persönlichen Pile Of Shame noch weiter wachsen zu lassen.

Die Aktion hat natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf die wöchentliche Rangliste der bestverkauften Steam-Produkte, denn plötzlich finden sich hier keine Neuerscheinungen mehr. Stattdessen werden die Steam Verkaufscharts von stark rabattierten Titeln dominiert. Darunter auch das ein oder andere Spiel aus unseren ganz persönlichen Summer-Sale-Empfehlungen.

Sea of Thieves kapert dank Rabatt und Jack Sparrow die Spitze

Auf dem ersten Platz findet sich mit Sea of Thieves diese Woche ein Dauerbrenner, der gefühlt jede Woche in den Bestsellern dabei ist. In der Regel aber eher auf den hinteren Plätzen.

Die zahlreichen Verkäufe kommen allerdings nicht nur durch den Rabatt zustande, denn der ist diesmal gar nicht mal so riesig: Das Piraten-Koop-Abenteuer ist aktuell um 33 Prozent reduziert, Ende Mai gab's noch einen Rabatt von 50 Prozent.

Viel wichtiger für den erneuten Erfolg dürfte das bislang größte Update »A Pirate's Life« sein: Microsoft und Rare haben hierfür mit Disney gemeinsame Sache gemacht und bringen Geschichten und Charaktere aus den beliebten »Fluch der Karibik«-Filmen ins Spiel - darunter natürlich auch den von Johnny Depp verkörperten Captain Jack Sparrow und Bösewicht Davy Jones.

Im Trailer könnt ihr außerdem einen Blick auf neue Feinde, Umgebungen und mehr werfen:

Auch den Spielerzahlen hat das Update einen großen Boost verpasst: Seit dem Release von »A Pirate's Life« am 22. Juni 2021 finden sich zu jeder Zeit immer mindestens 50.000 Steam-Spieler auf den Servern des Open-World-Spiels wieder.

Weitere Gewinner des Steam Summer Sale

Hinter Sea of Thieves finden sich in den aktuellen Steam-Verkaufscharts weitere Spiele, die momentan stark reduziert sind. Auf dem zweiten Platz landet etwa die GOTY-Edition von Sekiro: Shadows Die Twice. Das Ninja-Soulslike von From Software ist zwei Jahre nach Release erstmals mit 50 Prozent Rabatt zu haben, zuvor gab es immer nur 35 Prozent.

Auch das Open-World-Meisterwerk Horizon Zero Dawn kann sich durch den Rabatt von 40 Prozent in den aktuellen Top 3 platzieren. Falls ihr der Story rund um Maschinenjägerin Alloy bislang noch keine Chance gegeben habt, könnt ihr in unserem Test nochmal nachlesen, was Horizon Zero Dawn so großartig macht:

674 34 Mehr zum Thema Horizon Zero Dawn im Test

Steam Verkaufscharts (21. Juni bis 27. Juni 2021)

