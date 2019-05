In den Steam Charts geht es diese Woche alles andere als friedlich zu. In Total War: Three Kingdoms tragen, nun ja, drei Königreiche blutige Schlachten um die Herrschaft Chinas aus. In Mordhau hauen sich Ritter mit Schwertern und Keulen die Schädel ein. Und in Rage 2 geht es in den Kampf gegen Mutanten - und rote Fässer.

Doch an der Spitze ist nur Platz für einen Sieger: Mordhau. Wie schon in den Vorwochen steht der Mittelalter-Brawler auf dem ersten Platz der Steam Charts. Von 14.000 Steam Reviews sind 76 Prozent positiv. In unserem Test zu Mordhau fesseln die Schlachten auch uns, auch wenn die oft in Chaos ausarten.

Three Kingdoms schnappt sich Platz 2 - dabei ist das Strategiespiel von Creative Assembly noch nicht einmal auf dem Markt. Der Release folgt erst am 23. Mai, die Vorbestellungen sind schon jetzt zahlreich.

Total War: Three Kingdoms im Test - Das beste Total War seit Jahren! (aber nicht für jeden)

Auf Platz 3 steht Rage 2, das auf Steam eher mittelmäßige Bewertungen genießt. Zum Zeitpunkt dieses Artikels sind 57 Prozent der rund 3.450 Reviews positiv. User Soulkey etwa gibt einen Daumen runter und erklärt:

"Rage 2 ist wie ein sehr lecker aussehender Burger, aber sobald man einen Bissen davon genommen hat, bemerkt man, dass er innen leer ist und man im Grunde ein Stück Brot verkauft bekommen hat."

In unserem Test zu Rage 2 ging es uns ähnlich: Rage 2 bietet auf Dauer zu wenig Abwechslung in seiner Spielwelt, macht aber als kurzweiliger Shooter Spaß. Dennoch taucht Rage 2 noch auf den Plätzen sieben und acht auf.

Die Steam-Verkaufscharts (13. bis 19. Mai 2019)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.