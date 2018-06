Der Steam Summer Sale ist gestartet und bringt wieder mal viele Spieler und Spielerinnen dazu, ihren Pile of Shame weiter Richtung Stratosphäre zu stapeln. Auf die Steam-Charts haben die Rabatt-Tage natürlich auch Auswirkungen. Die größte Überraschung ist zugleich aber wenig verwunderlich. Zwar musste PUBG in der vergangenen Woche sich noch hinter Jurassic World Evolution anstellen, ist jetzt aber wieder an vorderster Front.

Das ist insofern eine kleine Überraschung, da auf dem zweiten Platz gleich der PUBG-Event-Pass folgt. Dieser hatte in Verbindung mit dem immer noch wackeligen technischen Gerüst für langgezogene Gesichter bei den Fans gesorgt. Die quittierten den derzeitigen Zustand in den letzten Tagen mit knapp 10.000 negativen Bewertungen auf Steam. Wie es scheint, sorgt die negative Stimmung aber nicht für schlechte Verkäufe.

Üppige Rabatte spülen bei den nachfolgenden Plätzen einige Wiederkehrer zurück in die Top 10 und sorgen für etwas Abwechslung. So können die Rollenspielschwergewichte The Witcher 3 und Fallout 4 in der Game of the Year Edition wieder einige Käufer finden. Aber auch GTA 5 und Final Fantasy 15 kommen mit Platz drei und fünf auf eine starke Platzierung.

Der letztmalige Spitzenreiter Jurassic World Evolution ist dank mehrerer Editionen sogar gleich zweimal vertreten. Steam Link ist im Sale aktuell für einen Rabatt von 95 Prozent (2,75 Euro) zu bekommen und macht es sich auf Platz 10 gemütlich.

Die Steam-Verkaufscharts (28. März bis 3. Juni 2018)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.