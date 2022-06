Die Trennung von Steam und Epic findet ihr Ende! Entwicklern steht nun nichts mehr im Wege, Crossplay zwischen den beiden Spiele-Launchern auf dem PC zu ermöglichen. Den Ausschlag gab Epic Games, die nun die Tools zur Verfügung stellen, um die Integration in Spielen zu vollziehen.

In einem Blogbeitrag begründet Epic die Entscheidung. Demnach sollen Entwickler so einen einfachen Weg bekommen, um ihre unterschiedlichen Communitys zusammenzuführen. Auch soll die Arbeit an Spielen dadurch vereinfacht werden. Die jetzt veröffentlichten Entwicklerwerkzeuge sollen zudem nur den Anfang darstellen und weitere in Zukunft folgen, was sich auf Konsolen beziehen dürfte.

Die Stellungnahme von Epic Games lautet wie folgt:

»Um alle Zielgruppen zu erreichen, müssen die Entwickler ihre Titel auf mehrere Shops und Plattformen portieren, indem sie für jeden Shop unterschiedliche Dienste und Kontosysteme einrichten. Da diese Dienste nicht interoperabel sind, können die Spieler nicht mit Freunden spielen, die das gleiche Spiel bei verschiedenen Händlern gekauft haben, obwohl sie das gleiche Spiel besitzen.



Heute stellen wir ein neues Crossplay-Tool für Spieleentwickler vor - zunächst für den PC. Dieser Dienst ist der erste in einer Reihe von Plug-and-Play-Crossplay-Diensten, die Entwicklern alles bieten, was sie brauchen, um ihr Spiel und ihre Community plattform- und storeübergreifend zu verbinden.« Epic Games via dev.epicgames.com

Ein Wendepunkt

Crossplay schreitet immer weiter voran – nicht nur auf Launcher bezogen, sondern auch auf ganze Hardware-Ökosysteme. Beispielsweise Sony hatte sich zwar lange Zeit gegen Crossplay gewehrt. Als Konkurrent Microsoft aber die Mauern zum PC einriss, dauerte es nicht mehr lange, bevor Sony bei einzelnen Spielen nachzog.

Inzwischen ist Crossplay in der Mitte der Branche angekommen. Ob man nun auf PlayStation, Xbox, PC oder sogar Mobilgerät spielt - in vielen Spielen gehört Crossplay zum guten Ton. Eine großartige Nachricht für Spieler und die Communitys! So müssen Freunde nicht mehr zwangsläufig das gleiche System besitzen, um gemeinsam virtuell Spaß haben zu können.

Für die Causa Epic vs. Steam stellen die jüngsten Entwicklungen dennoch einen wichtigen Meilenstein dar. Schließlich stemmte sich Epic mit aller Kraft gegen den großen Konkurrenten Steam, um einen eigenen Platz in der Store-Landschaft zu besetzen.

Und zwar mit allen Mitteln: Vielkritisierte Exklusivverträge und Jahre voller geschenkter Spiele sorgen nicht nur für einen Kontrast aus wütenden und zufriedenen Spielern – offenbar haben sie Epic Games gereicht, um eine stabile Position am Markt zu erkämpfen. Das jetzt angekündigte Crossplay zwischen Epic und Steam dürfte ein Indikator dafür sein.

Den Konkurrenzkampf zwischen den beiden Digitalhändlern Steam und Epic arbeiten wir im Video oben für euch auf. Wenn euch spannende Zahlen und unsere Expertenanalyse interessieren, schaut gerne mal rein.