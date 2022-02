Bei Steam + Epic sind am Wochenende drei Spiele kostenlos

Manchmal ist Klasse wichtiger als Masse: zum Beispiel an diesem Wochenende. Bloß drei Spiele gibt's auf Steam und Epic gratis, aber die sind dafür allesamt einen Blick wert. Wie immer gilt: Einige davon könnt ihr im Rahmen eines Free Weekends bloß für drei, vier Tage lang kostenlos spielen - aber zumindest einen Kandidaten gibt's dauerhaft geschenkt. Und damit genug Vorgeplänkel, ab geht's.

Highlight der Woche: Die Sims 4

Genre: Lebenssimulation | Entwickler: Maxis | Release: 2. September 2014 | Kostenlos spielbar bis: 7. Februar, 19 Uhr

Die Sims ist die bekannteste Poolleitern-Entfern-Simulation der Welt. Gezielt lockt ihr Menschen in Schwimmbecken und nehmt ihnen die Chance, dort wieder rauszukommen. Okay, und drumherum gibt's die wahrscheinlich beste Lebenssimulation aller Zeiten. Daran ändert auch Die Sims 4 nichts, obwohl es ursprünglich anders aussah. Zum Release fehlten viele Features, die Fans über die Jahre liebgewonnen hatten - doch 2022 ist von diesen Problemen nicht mehr viel übrig.

Selbst ohne einen der Millionen DLCs bekommt ihr hier genügend Inhalt, um euer persönliches Traumhaus zu bauen und dann für Hunderte Stunden darin zu leben. Eure Sims knüpfen Beziehungen, unterhalten sich über Pinguine, wagen Techtelmechtel im Baumhaus ihrer Kinder, verfolgen zig skurrile Karrieren und, und, und. Kurzum: Die Sims 4 ist der Hammer. Und bis Montag komplett kostenlos spielbar.

Außerdem gibt's einen Rabatt von 88 Prozent, der das Grundspiel auf unter 5 Euro reduziert. Für die DLCs zahlt ihr allerdings spürbar mehr, deshalb helfen wir euch beim Sortieren:

60 8 Mehr zum Thema Die Sims 4: Welche Erweiterungen lohnen sich 2021 wirklich?

So bekommt ihr Die Sims 4: Die kostenlose Action ist auf Steam bereits gestartet. Geht dort auf die Produktseite von Die Sims 4 und fügt das Spiel mit einem Klick eurer Bibliothek hinzu. Dann startet der Download und ab geht die Post.

Weitere kostenlose Spiele

Diese Woche gibt es außerdem zwei andere Kandidaten, die ihr kostenlos ausprobieren könnt beziehungsweise geschenkt bekommt.

World War 3

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: The Farm 51 | Release: 20. Oktober 2018 | Kostenlos spielbar bis: 7. Februar, 13 Uhr

World War 3 ist ein stetiges Auf und Ab. Ursprünglich fiel der Multiplayer-Shooter trotz spielerischer Stärken ziemlich auf die Nase, doch jetzt plant er das große Comeback. Der Zeitpunkt ist günstig: Battlefield 2042 hat die meisten Fans enttäuscht - und World War 3 schlägt exakt in die Kerbe, die viele sich für Battlefield 2042 gewünscht haben: Riesige Multiplayer-Gefechte im Modern-Military-Szenario.

Doch kann der zweite Versuch klappen? Das findet ihr am besten selbst raus, denn die Open Beta ist für alle zugänglich. Bis zum 7. Februar könnt ihr euch ins Gefecht stürzen. Allerdings ist der Zugang ein bisschen kompliziert.

So bekommt ihr World War 3: Im Prinzip gibt's zwei Wege in die Beta von World War 3. Ihr könnt auf der Steam-Seite zu World War 3 einen Zugang zur Beta beantragen. Das geht mit einem Klick, allerdings seid ihr dann natürlich von der Freigabe der Entwickler abhängig. Alternativ ladet ihr World War 3 auf MY.GAMES herunter (das ist tatsächlich die von den Entwickler präferierte Art).

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Genre: Platformer | Entwickler: Playtonic Games | Release: 8. Oktober 2019 | Verschenkt bis: 10. Februar 2022

Habt ihr mal Donkey Kong Country oder Banjo-Kazooie gespielt? Dann wird euch Yooka-Laylee und das unerreichbare Versteck glücklich machen. Nachdem der Vorgänger ein 3D-Platformer im Erbe von Super Mario 64 war, setzt Yooka-Layle and the Impossible Lair voll auf 2,5D. Also auf 3D-Modelle, die sich aber in 2D durch zig kunterbunte Level bewegen.

Die Story ist dabei in erster Linie Leinwand für unzählige Dad-Jokes, aber die wahre Stärke von Yooka-Laylee liegt ohnehin im griffigen Gameplay: Ihr hüpft euch durch knackige Welten, weicht Gegnern aus, löst hier und da mal ein Geschicklichkeitsrätsel. Alte Schule eben.

So bekommt ihr Yooka-Laylee: Wechselt zur Epic-Produktseite von Yooka-Laylee and the Impossible Lair und fügt das Spiel kostenlos eurem Konto hinzu. Ihr bekommt das Ding übrigens dauerhaft geschenkt, sofern ihr bis nächsten Donnerstag zugreift.

Weitere Gratis-Aktionen im Februar 2022

Wie jeden Monat bekommen alle Abo-Kunden von Amazon Prime außerdem die Prime-Spiele im Februar geschenkt. Allerdings ist geschenkt hier natürlich der falsche Begriff, denn ihr müsst für die Mitgliedschaft ja monatlich zahlen.

Zudem bietet GOG ebenfalls einen coolen Bestand aus dauerhaft kostenlosen GOG-Spielen, bei dem sich immer mal wieder ein Blick lohnt. Hier stecken vor allem Retro-Spiele im Paket.

Und last but not least gibt's natürlich auch eine sehr coole Vollversion für alle Mitglieder von GameStar Plus! Diesen Monat bekommt ihr Styx: Shards of Darkness, ein ziemlich launiges Stealth-Spiel.