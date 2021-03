Bei Steam & Epic gibt's nur 3 Gratis-Spiele, die sind dafür richtig gut

An diesem Wochenende gibt es zwar nur drei Spiele kostenlos über den Epic Games Store und Steam, diese sind dafür richtig gut.

Die erste Episode des Adventures Tell me Why gibt es ab jetzt sogar dauerhaft gratis. Den Endzeit-Shooter Metro 2033 dürft ihr übers Wochenende kostenlos spielen und das Aufbau-Strategiespiel Surviving Mars steht euch bis zum 18. März als Gratisspiel zur Verfügung.

Zwei Spiele bekommt ihr dauerhaft geschenkt

Surviving Mars im Epic Store

Für wen ist das interessant? Im Aufbauspiel der Machern von Tropico 4 wollt ihr den Mars kolonisieren. Das gestaltet sich aufgrund der lebensfeindlichen Umgebung aber alles andere als einfach. Ihr baut Kuppeln für Wohneinheiten und Freizeitmöglichkeiten der Siedler, die auf dem roten Planeten ihren Berufen nachgehen. So beginnt die Kolonie, zu wachsen und zu gedeihen.

Neben dem Aufbau der Marsstadt müsst ihr euch auch um ein funktionierendes Wirtschaftssystem kümmern. Nur wenn ihr klug vorgeht, kann eure Marskolonie überleben. Daher eignet sich Surviving Mars für alle, die ein Aufbauspiel mit gewissen Überlebens-Herausforderungen spielen möchten.

27 0 Mehr zum Thema Für wen lohnt sich Surviving Mars gratis bei Epic?

Wie bekommt ihr es? Ihr besucht die Produktseite von Surviving Mars im Epic Games Store. Dort übertragt ihr das Spiel einfach per Mausklick in eure Bibliothek. Einmal drin, könnt ihr es von dort aus immer wieder installieren und so lange spielen, wie ihr möchtet.

Genre & Release: Aufbauspiel | 15. März 2018

Aufbauspiel | 15. März 2018 Angebot gilt bis zum: 18. März 2021

18. März 2021 Downloadgröße: 6 GB

6 GB Hier geht's zum Epic-Angebot von Surviving Mars

Tell Me Why Episode 1

Für wen ist das interessant? Die Entwickler der beliebten Adventure-Reihe Life is Strange erzählen die Geschichte der Zwillinge Tyler und Alyson Ronan. Diese entdecken, dass sie eine übernatürliche Kraft miteinander verbindet. Gemeinsam versuchen sie, einem Geheimnis aus ihrer Kindheit auf die Spur zu kommen.

Ihr müsst alte Erinnerungen ausgraben, die euch in der Gegenwart weiterhelfen und harte Entscheidungen treffen. Tell Me Why ist ein Adventure, das sich an Spieler richtet, die tiefgründige Geschichten mit interessanten Charakteren lieben. Nur die erste Episode der Adventure-Reihe ist kostenlos.

Wie bekommt ihr es? Besucht die Produktseite des Spiels auf Steam. Dort holt ihr euch Episode 1 von Tell Me Why kostenlos. Das Spiel wird eurer Bibliothek hinzugefügt und ihr dürft ihr dauerhaft behalten.

Genre & Release: Adventure | 27. August 2020

Adventure | 27. August 2020 Angebot gilt bis zum: Dauerhaft

Dauerhaft Downloadgroße: 25 GB

25 GB Hier geht's zum Steam-Angebot von Tell Me Why

Ein Spiel könnt ihr für kurze Zeit kostenlos spielen

Metro 2033 auf Steam

Für wen ist das interessant? Im Endzeit-Shooter übernehmt ihr die Rolle von Artyom, welcher im Jahr 2033 im Untergrund von Moskau lebt. Eine Katastrophe hat einen Großteil der Menschheit ausgelöscht und weite Teile Russlands unter Schnee und Eis begraben.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Autor Dmitri Alexejewitsch Gluchowski macht ihr euch auf, ins Herz des Metro-Systems vorzustoßen, um eine neue Bedrohung abzuwenden. Metro 2033 bietet eine spannende, düstere Atmosphäre gepaart mit geballter Shooter-Action, die sich an Actionliebhaber und Endzeit-Fans richtet.

Wie bekommt ihr es? Loggt euch in Steam ein und besucht die Produktseite von Metro 2033. Hier ladet ihr euch das Spiel herunter, installiert es und spielt es. Ihr müsst euch aber an die Frist halten, zu welcher die Gratis-Periode abläuft.

Achtung! Es handelt sich hierbei nicht um die 2014 erschienene, überarbeitete Redux-Version.

Genre & Release: Shooter | 16. März 2010

Shooter | 16. März 2010 Angebot gilt bis zum: 15. März 2021

15. März 2021 Downloadgröße: 7,5 GB

7,5 GB Hier geht's zum Steam-Angebot von Metro 2033

Was kommt nächste Woche?

Das nächste Gratis-Spiel im Epic Games Store ist The Fall. Ein Sidescrolling-Actionspiel, in dem ihr eine KI steuert, welche sich in einem Kampfanzug befindet. Nach einem Unfall ist der Träger des Anzugs verletzt und bewusstlos. Die KI muss ihn retten.

Unsere Videoanalyse nach zwei Jahren Epic Games gibt euch im Übrigen weitere Einblicke in die Hintergründe hinter diesen Kostenlos-Aktionen:

Welche Spiele euch in der kommenden Woche auf Steam erwarten, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Sobald die Titel feststehen, werden wir euch darüber informieren.