Momentan sieht es etwas mau aus, was neue Spiele-Releases angeht: Zwar erscheinen aktuell viele kleine und mittelgroße Titel wie Everspace 2, Dyson Sphere Program oder Hitman 3, doch auf die richtig heißerwarteten Blockbuster wie Battlefield 6, Far Cry 6 oder Resident Evil: Village müssen wir uns noch einige Monate gedulden.

Für wen es nicht gleich unbedingt der nächste AAA-Titel sein muss, darf sich an dieser Stelle aber ein bisschen freuen: Anfang Februar startet das nächste Steam Games Festival, das euch erneut hunderte Demos, Betas und Vorabversionen anspielen lässt.

Über 500 Spiele gratis auf Steam spielen

Wie Steam-Betreiber Valve heute bekannt gegeben hat, geht's am 3. Februar 2021 um 19 Uhr in die nächste Runde des Steam Games Festival.

Falls ihr davon noch nie gehört habt: Beim Steam Game Festival präsentieren euch zahlreiche Indie-Entwickler, woran sie gerade arbeiten. Das große Highlight ist dabei eine geradezu überwältigende Menge an kostenlos spielbaren Demos - im Februar sollen über 500 Titel auf euch warten.

Ein kurzer Trailer zeigt bereits jetzt einige Spiele, auf die ihr euch freuen könnt: Neben Windjammers 2, das für uns eines der spannendsten Sportspiele 2021 ist, könnt ihr unter anderem auch The Riftbreaker spielen, das euch mit einer Mischung aus Aufbau, Survival und Rollenspiel überzeugen will. Mehr dazu könnt ihr in unserer Preview lesen:

Zum Start der Aktion veranstaltet Valve einen großen Livestream, den ihr entweder direkt auf Steam oder auf Twitch verfolgen könnt. Im Zeitraum des Events werden außerdem zahlreiche Spielestudios ihre Projekte im Livestream präsentieren und euch dabei im Chat eure Fragen beantworten.

Beim letzten Steam Games Festival haben wir bereits einige der spannendsten Spiele herausgesucht der spannendsten Titel für euch herausgesucht. Wahrscheinlich werden Spiele wie der Fun-Prügler Party Animals auch dieses mal wieder mit dabei sein.