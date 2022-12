Auf Steam gibt’s gerade historisch tiefe Preise für 14 Top-Spiele, aber ihr müsst euch beeilen

Man müsste meinen, Steam spart sich kurz vor dem großen Winter-Sale die besten Angebote auf, um sie dann mit einem großen Knall alle zu veröffentlichen. Dem ist aber überhaupt nicht so, stattdessen sind aktuell einige große Titel so billig wie noch nie! Sputet euch jedoch, die meisten Angebote enden bereits morgen, also am 22. Dezember!

Wir stellen euch in dieser Liste nur Spiele vor, die laut SteamDB momentan einen historischen Tiefpreis erleben. Wenn ihr nun befürchtet, wir zeigen euch nur Indie-Titel und zweitklassige Zeitvertreiber, sorgt euch nicht. Hier sind einige AAA-Kracher im Angebot!

Highlights der Woche

God of War

Genre: Action-Adventure| Erscheinungsjahr: 2018 | Preis: 30 Euro, um 40 Prozent reduziert | Angebot geht bis: 22. Dezember

Spiel des Jahres 2018 und satte 92 Punkte im GameStar-Test – God of War ist eine Wucht! Der Nachfolger Ragnarök übrigens auch, PC-Spieler müssen sich aber für Teil zwei noch etwas gedulden - der ist aktuell nur auf PlayStation 4 und 5 spielbar.

Dank des Hybrids aus Reboot und Nachfolger sind alteingesessene Fans mit dem Story-Zusammenhang bei God of War zufrieden, aber auch Neuankömmlinge werden keinerlei Schwierigkeiten haben, der bewegenden Geschichte zu folgen. Nach dem griechischen Olymp in den alten Ablegern kämpfen wir hier mit nordischen Göttern. Dabei wollen wir eigentlich nur mit unserem Sohnemann die Asche unserer verstorbenen Frau am höchsten Berg verstreuen.

In der PC-Version des Actionkrachers steckt deutlich mehr Aufwand, als man zunächst meinen könnte:

Wer God of War noch nicht gespielt hat, sollte schwer darüber nachdenken, ob das Preistief nicht die perfekte Gelegenheit bietet, dieses Meisterwerk nachzuholen. Oder um es mit Kratos‘ Weisen Worten zu sagen: BOY!

Mount & Blade 2: Bannerlord

Genre: Mittelalter-Rollenspiel | Erscheinungsjahr: 2022 | Preis: 35 Euro, um 30 Prozent reduziert | Angebot geht bis: 5. Januar, hier könnt ihr euch also etwas mehr Zeit lassen

Nach etlichen Jahren im Early Access ist Mount & Blade 2 in diesem Jahr endlich vollständig erschienen. Knapp zwei Monate nach Release ist der jetzige Vollpreistitel aber bereits auf einem Tiefstpreis angelangt. Die Mittelalter-Sandbox überzeugt mit einer enormen Freiheit im Spielgeschehen, eine Story müsst ihr euch jedoch selbst dazu denken.

Bannerlord bietet dafür absolutes Mittelalter-Feeling mit großen Schlachten und Burgbelagerungen, ihr könnt aber auch Heiraten, Kinder bekommen, ins Gefängnis wandern und noch vieles mehr, was hier nun den Rahmen sprengen würde. Am besten lest ihr dafür mal unseren Test durch:

47 35 Mount & Blade 2 ist endlich fertig Test: Hat sich 10 Jahre Warten auf das Rollenspiel gelohnt?

Mount & Blade 2 ist noch nicht perfekt, die Entwickler sind aber auch nach dem Release von Version 1.0 fleißig dabei, den Titel zu polieren und neue Inhalte hinzuzufügen. Wer nach einer riesigen Mittelalter-Sandbox mit dem Potenzial für hunderte Stunden Spielspaß sucht und ein wenig Kreativität für selbst ausgedachte Geschichten mitbringt, der kann bei Mount & Blade 2 getrost zuschlagen.

Weitere historisch günstige Angebote

Das war’s aber noch lange nicht: Wir haben noch zwölf weitere Spiele rausgekramt, die auf Steam noch nie so billig waren wie gerade!

My Friend Pedro: In dem Sidescroller müsst ihr eure Gegner mit Blei füllen – und zwar so stylisch wie möglich. (5 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Darkwood: Wenn man den Horror nicht kommen sieht, dann ist es besonders gruselig. Dem düsteren Survivalspiel Darkwood kommt da die Vogelperspektive zugute. (3 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Days Gone: Mit eurem getreuen Motorrad düst ihr in diesem Action-Adventure durch eine zombieverseuchten Welt. (16 Euro, um 67 Prozent reduziert)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection: Hier gibt’s gleich zwei Spiele zu holen – In Uncharted 4 erlebt ihr das letzte Abenteuer von Schatzsucher Nathan Drake, während The Lost Legacy eine Geschichte rund um Chloe Frazer erzählt. (35 Euro, um 30 Prozent reduziert)

Life is Stange: True Colors: Im Story-Adventure spielt ihr die junge Alex Chen, die die Emotionen anderer absorbieren und manipulieren kann. (24 Euro, um 60 Prozent reduziert)

Octopath Traveler: Erst kürzlich haben wir den Titel noch als perfektes Spiel für die Feiertage vorgestellt, schon ist es so günstig wie noch nie. Das Oldschool-Rollenspiel versetzt euch in die Rollen verschiedener Figuren in einer wunderschönen Fantasywelt. (24 Euro, um 60 Prozent reduziert)

FIFA 23: Der neueste Ableger der beliebten Fußball-Spielereihe und das letzte offizielle FIFA von EA. (28 Euro, um 60 Prozent reduziert)

For The King: Das Taktik-Rollenspiel verbindet Tabletop- und Roguelike-Elemente in einer stilsicheren Fantasy-Welt und erfreut sich großer Beliebtheit bei Steam-Spielern. (5 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans: Fans der Filme erleben hier ein weiteres Abenteuer des Duos im Stil eines Oldschool-Beat’em ups. (4 Euro, um 82 Prozent reduziert)

Wartales: In diesem Open-World-Rollenspiel führt ihr einen Trupp an Söldnern auf der Suche nach Reichtum an. Wartales befindet sich aktuell noch in der Early-Access-Phase. (26 Euro, um 25 Prozent reduziert)

Sonic Frontiers: Der schnellste Igel der Welt ist auch sehr schnell billiger geworden, schon nach knapp einem Monat ist der Open-World-Titel im Rabatt. (42 Euro, um 30 Prozent reduziert)

Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Hier erlebt ihr die ikonische Story aus dem japanischen Rollenspiel Final Fantasy 7 erneut, inklusive der Episode Intermission. (46 Euro, um 43 Prozent reduziert)

Noch mehr großartige Angebote

