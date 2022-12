Großer Sale bei Humble: Zu Weihnachten gibt's massig gute Angebote

Zum Ende des Jahres versorgt uns Humble wieder mit einigen Spielen, um uns die Feiertage zu versüßen. In diesem Artikel zeigen wir euch eine exquisite Auswahl an Titeln, die ihr euch anschauen solltet. Wenn euch diese Auswahl nicht genügt, könnt ihr auf der Humble-Seite direkt nach weiteren Leckereien wühlen. Also lasst uns nicht länger warten, sondern stürzen wir uns direkt auf die Spiele!

Eine Auswahl aus dem Angebot

Spec Ops: The Line

Genre: Third-Person-Shooter | Entwicklungsstudio: YAGER Development | Release: 29.06.2012 | Preis: 4 Euro, um 80 Prozent reduziert

Der Third-Person-Shooter Spec Ops: The Line ist anders. Anders als andere Kriegsshooter oder Shooter generell. In einem fiktiven Szenario in der echten Stadt Dubai, die mit Wüstensand übersät ist, kämpfen wir uns als Captain Walker durch die Stadt, gegen den Sand und am Ende, mit unserem Gewissen. Zu viel wollen wir nicht verraten für die, die das Spiel noch nicht gespielt haben sollten. Aber es lohnt sich. Denn Spec Ops ist am Ende eines der fesselndsten Antikriegs-Spiele aller Zeiten.

Fabiano findet sogar, dass seit seinem Erscheinen 2012 kein vergleichbares Spiel entwickelt wurde:

Anno 1800

Genre: Aufbau-Strategie | Entwicklungsstudio: Ubisoft Mainz | Releases: 2019 (PC) und 2023 (Konsolen) | Preis: 20 Euro, um 67 Prozent reduziert

Viele von euch werden es schon längst besitzen, aber für alle anderen ist jetzt nochmal die perfekte Gelegenheit gekommen: Anno 1800 ist vermutlich das Aufbauspiel schlechthin, schneidet immerhin auch in unserem Ranking aller Ableger am besten ab. 1800 besinnt sich nach dem Science-Fiction-Teil Anno 2205 auf die Wurzeln der Reihe zurück. In klassischer Anno-Manier erkunden wir eine Inselwelt per Schiff, bebauen diese Orte mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Gebäuden und versuchen unsere Bürger mit der Versorgung von notwendigen und Luxus-Gütern bei Laune zu halten.

Anno 1800 erschien bereits 2019, wurde seitdem aber zuverlässig mit DLCs versorgt, sodass immer frischer und neuer Content verfügbar ist. Auch das letzte Addon Aufstieg der neuen Welt konnte unsere Testerin Geraldine überzeugen.

Weitere spannende Angebote

Das war natürlich noch nicht alles. Hier sind für euch noch weitere stark reduzierte Spiele:

Psychonauts 2: Double Fine präsentiert mit Psychonauts 2 erneut einen bunten aber auch faszinierenden 3D-Plattformer. (21 Euro, um 66 Prozent reduziert)

Double Fine präsentiert mit Psychonauts 2 erneut einen bunten aber auch faszinierenden 3D-Plattformer. (21 Euro, um 66 Prozent reduziert) Gang Beasts: Ein spaßiges, kunterbuntes Multiplayer-Kabbel-Spiel, perfekt für einen entspannten Abend mit Freunden. (8 Euro, um 60 Prozent reduziert)

Ein spaßiges, kunterbuntes Multiplayer-Kabbel-Spiel, perfekt für einen entspannten Abend mit Freunden. (8 Euro, um 60 Prozent reduziert) Tekken 7: Tekken stellt vielleicht den Inbegriff der Beat-em-Ups dar, nun schon im siebten Teil. (6 Euro, um 85 Prozent reduziert)

Tekken stellt vielleicht den Inbegriff der Beat-em-Ups dar, nun schon im siebten Teil. (6 Euro, um 85 Prozent reduziert) SoulCalibur VI: Wie Tekken, nur mit Schwertern. (6 Euro, um 90 Prozent reduziert)

Wie Tekken, nur mit Schwertern. (6 Euro, um 90 Prozent reduziert) Xcom Ultimate Collection: In diesem Klassiker der rundenbasierten Strategiespiele müsst ihr die Erde vor außerirdischen Invasoren verteidigen. (15 Euro, um 89 Prozent reduziert)

In diesem Klassiker der rundenbasierten Strategiespiele müsst ihr die Erde vor außerirdischen Invasoren verteidigen. (15 Euro, um 89 Prozent reduziert) Watch Dogs 2: Ubisofts Watch Dogs 2 lässt uns als Hacker in einer Open World in San Francisco jetzt auch mit Freunden experimentieren. (12 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Ubisofts Watch Dogs 2 lässt uns als Hacker in einer Open World in San Francisco jetzt auch mit Freunden experimentieren. (12 Euro, um 80 Prozent reduziert) Outlast 2: Der zweite Teil der Indie-Horror-Survival-Reihe von Red Barrels führt euch diesmal in die Siedlung eines fanatischen Kultes. (4 Euro, um 85 Prozent reduziert)

Der zweite Teil der Indie-Horror-Survival-Reihe von Red Barrels führt euch diesmal in die Siedlung eines fanatischen Kultes. (4 Euro, um 85 Prozent reduziert) RPG Maker MV: Wer nicht nur gerne Pixel-RPGs spielt, sondern auch eins selbst machen will, kann hier zugreifen. (11 Euro, um 85 Prozent reduziert)

Wer nicht nur gerne Pixel-RPGs spielt, sondern auch eins selbst machen will, kann hier zugreifen. (11 Euro, um 85 Prozent reduziert) Deathloop: Im außergewöhnlichen Indie-FPS Deathloop erleben wir denselben Tag immer und immer wieder. Erst durch der Ermordung von 8 Zielpersonen im Stile von Dishonored können wir uns befreien. (20 Euro, um 67 Prozent reduziert)

Im außergewöhnlichen Indie-FPS Deathloop erleben wir denselben Tag immer und immer wieder. Erst durch der Ermordung von 8 Zielpersonen im Stile von Dishonored können wir uns befreien. (20 Euro, um 67 Prozent reduziert) Kerbal Space Program: Wer schon immer mal eine Rakete zum Mond schießen wollte, greift hier zu. (10 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Wer schon immer mal eine Rakete zum Mond schießen wollte, greift hier zu. (10 Euro, um 75 Prozent reduziert) Fallout 4: Der letzte Singleplayer-Teil der Serie war zwar vor allem anfangs umstritten bei Fans der Serie, erreicht aber dank seiner schönen und gewohnt guten Open World in unserem Test eine starke 87. (10 Euro für das Standard-Spiel, 15 Euro für die GOTY-Edition, beides um 75 Prozent reduziert)

Der letzte Singleplayer-Teil der Serie war zwar vor allem anfangs umstritten bei Fans der Serie, erreicht aber dank seiner schönen und gewohnt guten Open World in unserem Test eine starke 87. (10 Euro für das Standard-Spiel, 15 Euro für die GOTY-Edition, beides um 75 Prozent reduziert) Civilization VI: Der aktuelle Teil der großen Strategie-Reihe. Nur noch eine Runde. Wirklich. (6 Euro, um 90 Prozent reduziert)

Der aktuelle Teil der großen Strategie-Reihe. Nur noch eine Runde. Wirklich. (6 Euro, um 90 Prozent reduziert) Ni No Kuni 2: Der zweite Teil des hübsch gezeichneten und stimmungsvollen Anime-RPGs lädt in eine neue Welt ein, die von einer unbekannten Macht bedroht wird. (9 Euro, um 85 Prozent reduziert)

Der zweite Teil des hübsch gezeichneten und stimmungsvollen Anime-RPGs lädt in eine neue Welt ein, die von einer unbekannten Macht bedroht wird. (9 Euro, um 85 Prozent reduziert) Skyrim: Der Rollenspiel-Klassiker von Bethesda hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, das hält uns aber nicht vom Drachen-Jagen ab. (10 Euro, für die Special Edition, um 75 Prozent reduziert)

Noch mehr Sales

Humble ist nicht die einzige Plattform, die zu den Feiertagen Spiele-Angebote raushaut: GoG veranstaltet noch bis zum 2. Januar 2023 seinen Winter Sale, während Epic euch täglich beschenkt. Wir halten euch diesbezüglich hier auf dem Laufenden. Außerdem hat sich Fabiano in folgendem Artikel drei topbewertete Spiele im Steam-Sale herausgesucht:

Preisvergleich im Überblick

