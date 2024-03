Steam erreicht mit 34 Millionen neuen Spielerrekord: Drei der Top-Spiele sind keine zwei Monate alt

Steam erreicht einen neuen Spielerrekord - und ratet mal, wer seinen Beitrag geleistet hat?

Steam hat in den ersten zwei Monaten des Jahres bereits einige Highlights in Form von neuen Spielen erlebt. Drei von ihnen haben einen nicht gerade kleinen Beitrag zum neusten Rekord auf Valves Plattform geleistet. Helldivers 2, Last Epoch und Palworld sind mit einigen Steam-Veteranen für die aktuelle Erfolgsmeldung verantwortlich.

Neuer Spielerrekord für Steam

34.649.583 - so lautet SteamDB zufolge die Anzahl der am 3. März gleichzeitig aktiven Nutzer auf Steam, ein neuer Höchststand für die Plattform. Der alte Rekord von rund 34,3 Millionen Nutzern war zu diesem Zeitpunkt übrigens noch keine 24 Stunden alt.

Aktive Nutzer meint allerdings nicht aktive Spieler. Zum Zeitpunkt des Rekords befanden sich 11.146.564 Personen tatsächlich in einem Spiel. Der Bestwert mit den meisten gleichzeitig aktiven Spielern liegt etwa einen Monat zurück. Er ereignete sich am 29. Januar und zählte stolze 11.582.167 User.

13:12 Das sind die Rekord-Halter auf Steam! Die 14 Spiele mit den meisten gleichzeitigen Usern

Was wurde gespielt?

In den Top 10 auf Steam zum Rekordzeitpunkt befanden sich gleich drei Spiele, die erst in den letzten zwei Monaten erschienen sind und jeweils für sich große Erfolge einfahren können.

Für das in Zahlen größte Aufsehen sorgte Palworld, das mit 2,1 Millionen Spielern Platz 2 auf Steams Topliste mit den meisten aktiven Spielern errungen hat. Gemeinsam mit Naraka: Bladepoint und Last Epoch trug Palworld jeweils gut 225.000 Spieler zum Rekord bei.

Der Koop-Shooter Helldivers 2 entsendete sogar fast 300.000 Soldaten. Dennoch kamen eine Vielzahl der Spieler von echten Steam-Dauerbrennern: Counter-Strike 2 (1,5 Millionen), Dota 2 (727.000), PUBG (633.000) und Apex Legends (453.000) befanden sich zu diesem Zeitpunkt jeweils auf ihrem täglichen Spieler-Hoch.

Zu den Top 10 gehören übrigens noch GTA 5 und die Wallpaper Engine, in Summe trägt diese Rangliste etwa 4,6 Millionen zu den 11,1 Millionen Spielern bei. Der Rest verteilt sich in immer kleiner werdender Anzahl auf hunderte weitere Spiele.

Seid ihr gerade in einem oder sogar in mehreren der oben genannten Top-Spiele auf Steam aktiv? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.