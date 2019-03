Erst letzten Monat angeteasert, ist es diesen Sommer schon so weit: Steams Bibliothek wird überarbeitet und neue Features kommen. In Zukunft soll es einfacher sein eure Bibliothek zu verwalten und über Events in euren Spielen auf dem laufenden gehalten zu werden. Auf der Game Developers Conference 2019 präsentierte Valve das neue Design.

Die Präsentation startete mit einer Erklärung, was Valve unter einer guten Plattform für Videospiele versteht. So sollte diese einen Mehrwert für Spieler und Entwickler darstellen. Für letztere will man zudem den Markt vergrößern und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Kunden zufriedenzustellen.

Das ändert sich bei Steam

In eurer Bibliothek habt ihr nach wie vor auf der linken Seite eine Liste all eurer Spiele, wenn auch in einem leicht abgewandelten Look. Im rechten Abschnitt ändert sich dafür einiges. Valve bezeichnet das als die »Steam Library Homepage«. Hier sollt ihr sehen, was in den von euch gespielten Spielen passiert. Dazu zählen:

Eine Liste der zuletzt gespielten Titel

Eine integrierte Freundesliste

Vertikale und skalierbare Thumbnails, die eure weiteren Spiele zeigen

Auch die Unterseite der einzelnen Spiele überarbeitet Valve. Hier seht ihr nun die kommenden Events und Updates, sowie die Aktivitäten eurer Freunde innerhalb der Spiele, sowie Trading Cards. Alte Anzeigen wie Freunde, Achievements und Screenshots gibt es nach wie vor, wurden aber neu angeordnet.

Es gibt neue Filteroptionen für die Bibliothek. Ihr habt nun die Möglichkeit Filter zu erstellen und zu speichern. So könnt ihr benutzerdefinierte Spielegruppen erstellen. Ihr könnt mit dem Rework auch die Tags der Spiele einbeziehen und so zum Beispiel ganz einfach eine Gruppe für alle Action-Spiele erstellen.

Steam-Events benachrichtigen euch über Updates und mehr. Dank einer neuen Event-Funktion können Entwickler Informationen zu interessanten Ereignissen innerhalb der Spiele verbreiten. So ist es darüber möglich, Benachrichtigungen zu einem großen Update zu versenden, oder über ein Ingame-Event.

Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, über diese Ereignisse informiert zu werden:

Steam Client

E-Mail

Notifications über die Smartphone App

Textnachrichten

Kalender-Apps wie Google Calendar

All diese Funktionen sind Opt-In. Das bedeutet, dass ihr keinerlei Informationen erhaltet, außer ihr gebt explizit an, über welche Kanäle ihr benachrichtigt werden wollt. Die Event-Funktion soll bereits innerhalb der nächsten Monate in den Steam Beta Client integriert werden. Die neue Bibliothek soll im Sommer folgen.

Erst kürzlich kündigte Valve zudem weitere Features für Entwickler und Endkunden an. Spiele-Entwickler haben so Zugriff auf Valves Netzwerk, was für bessere Pings in Spielen sorgt. Auch Schutz vor DDoS-Angriffen ist Teil des Pakets. Kunden freuen sich hingegen über die Erweiterung von Steam Link zu Steam Link Anywhere, mit dem ihr Spiele auch außerhalb eures Heimnetzwerkes über das Internet streamen könnt.

