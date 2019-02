Steam - Neues Webseiten-Design teasert Bibliothek-Rework an

Schon im letzten Jahr kündigte Valve an, im Jahr 2019 stark an Steam zu arbeiten. Nicht nur das Benutzerinterface will man verbessern, sondern auch mit einer Reihe von Features aufwarten. Den ersten Schritt hat der Entwickler jetzt mit einer Überarbeitung der Webseite getan. Der Store ist davon jedoch noch nicht betroffen.

Das leicht angestaubte alte Design weicht einem neuen, das die Vorzüge der Plattform besser hervorhebt und auch neuere Errungenschaften von Valve in den Fokus rückt. So wird neben der Hardware - Steam Controller und HTC Vive - und Services für Entwickler auch auf die kleineren Features wie Family Sharing, Steam Link und die Mobile App hingewiesen.

Steam präsentiert seine Vorzüge

Valve widmet den Funktionen seiner Distributionsplattform nun einen besonderen Platz auf der Webseite und erklärt sie kurz. Mit einem Klick auf diese werdet ihr dann zu den, teils noch im alten Design gehaltenen, Unterseiten weitergeleitet. Zu den in den Fokus gerückten Features zählen:

Steam-Chat

Spiel-Hubs

Steam-Übertragung

Steam Workshop

Auf Mobilgeräten verfügbar

Early Access für Spiele

Multilingual

Vielzahl an Zahlungsmöglichkeiten

Umfangreiche Controller-Unterstützung

Und mehr

Teaser zur neuen Bibliothek?

Durch die Ankündigung im letzten Jahr wissen wir bereits, dass Valve noch 2019 das Design des Steam-Clients überarbeiten will. Das neue Design der Website scheint uns bereits einen kleinen Teaser auf das kommende Aussehen zu geben. Denn hier sehen wir einen groben Steam-Client abgebildet und die Anordnung der einzelnen Panels stimmt nicht mit dem aktuellen Clienten überein.

Das neue Design der Bibliothek wird demnach erneut in zwei Hälften geteilt sein. Links habt ihr eure Spieleliste, und rechts seht ihr Details zum Spiel. Neu ist, dass das Teaserbild wohl nicht mehr den Hintergrund der Seite darstellt, sondern den oberen Teil ziert.

Der »Spielen«-Button ist jetzt darunter. Rechts von dem werdet ihr in Zukunft eure Achievements finden. Im unteren Bereich scheinen dann die Fenster für die News, eure Screenshots, den Steam-Workshop sowie die Liste eurer Freunde, die das Spiel besitzen, zu sein.

Wann die weiteren Überarbeitungen kommen werden, sagt Valve bisher noch nicht. Das Update selbst ist bereits seit längeren in Entwicklung. Erste Leaks gab es schon im Jahr 2017. Die unterschieden sich dann wiederum von Leaks, die Ende letzten Jahres auftauchten.

GameStar-Podcast - Plus-Folge 40: Gamescom-Gerüchteküche um Steam 2.0, Cyberpunk & Co

Steam-Historie - Die Entwicklung von Valves Online-Plattform ansehen