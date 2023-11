86 Prozent positiv: Auf Steam geht gerade ein neues Craftingspiel durch die Decke

Auf Steam unternehmen viele Spielerinnen und Spieler gerade einen Ausflug in die Wüste von Sandrock.

Woche für Woche erscheinen bei Steam zahlreiche neue Spiele, von denen viele weitgehend unbemerkt ihr Dasein fristen. My Time at Sandrock kann jedoch, nachdem das Spiel vom Early Access zur Vollversion gewechselt ist, eine Menge Spielerinnen und Spieler anziehen. Was den Titel besonders macht und ob er auch etwas für euch ist, erfahrt ihr hier.

Was ist My Time at Sandrock?

Den Nachfolger von My Time at Portia kann man als Mischung aus Rollenspiel und Crafting-Sandbox beschreiben. Als Handwerker oder Handwerkerin kommt ihr in die Wüstenstadt Sandrock, um dort die Bewohner mit der Konstruktion von Möbeln, Gerätschaften und komplizierten Maschinen zu unterstützen. Während ihr Aufträge erledigt, erweitert ihr eure Werkstatt, knüpft Kontakte zu den Bewohnern, spielt Minispiele und erforscht die Wüste. Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch im Trailer angucken:

1:02 My Time at Sandrock beschäftigt Rollenspieler wochenlang

Vielleicht nicht sofort ersichtlich ist, dass My Time at Sandrock in einem postapokalyptischen Szenario spielt. Von der alten Zivilisation sind nur Ruinen übrig, die wir nach dem Wissen um praktische Technologien und Rohstoffe durchforsten.

Nach etwas mehr als einem Jahr im Early Access wurde nun auch die Story des Craftingspiels fertiggestellt, außerdem gibt es neue Gebiete, Quests, Waffen und weitere Inhalte zu entdecken, die in vorherigen Versionen noch fehlten.

Als wir den Titel letztes Jahr testeten, hatten wir allerdings schon eine Menge Spaß. Und auch auf Steam sprechen die zu 86 Prozent positiven Bewertungen und zuletzt etwa 20.000 aktiven Spielerinnen und Spieler eine klare Sprache. Falls ihr My Time at Sandrock nun auch einmal ausprobieren wollt, dann hilft euch vor dem Start auf jeden Fall ein Blick in unseren Einsteiger-Guide:

Was haltet ihr von My Time at Sandrock? Spielt ihr gerne Farming- und Crafting-Simulationen, in denen ihr ein beschauliches Leben führen könnt, und wäre der Titel auch etwas für euch? Oder schreckt euch der Grafikstil etwas ab und wollt ihr eure postapokalyptischen Spieler lieber richtig düster? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!