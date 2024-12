Auf Steam findet gerade ein Kampf der Giganten statt und Spieler gewinnen so oder so

Iron Man vs. Zorniger Man - wer wird siegreich aus dem Steam-Duell hervorgehen?

Treffen Tony Stark und ein nordischer angehauchter Lord Helmchen in der gleichen Release-Woche aufeinander, kracht es gewaltig. Nein, wir sprechen nicht vom neuesten Multiversums-Ausflug im MCU, sondern von Path of Exile 2 und Marvel Rivals.

Beide Spiele sind derzeit die heißesten Eisen im Steam-Feuer und buhlen um die Gunst der Spieler. Keine anderen Titel werden auf der Plattform so viel gespielt wie diese Beiden. Wir schauen uns mal an, wer derzeit die Nase vorne hat.

Beeindruckende Zahlen auf beiden Seiten

Auf SteamDB ist es ein eindrucksvolles Bild, das sich einem derzeit bietet. Sowohl Path of Exile 2 als auch Marvel Rivals kratzen an der Marke von 500.000 gleichzeitigen Spielern.

22:19 Path of Exile 2 - Test-Video zur Early-Access-Version

Autoplay

Die beiden neuen Steam-Giganten machen es also unter sich aus. Marvel Rivals legt schon einmal gut vor. In dem Superhelden-Hero-Shooter tummeln sich momentan 280.036 Avengers. In der Spitze waren es 451.018 Eisenmänner, Adleraugen und amerikanische Captains.

Doch der Diablo-Konkurrent aus dem Hause Grinding Gear Games gibt sich nicht so leicht geschlagen. Path of Exile 2 hat mit 291.575 Heldinnen und Helden sogar leicht die Nase vorn. Beim Höchststand schlägt die Monsterhatz die Marvel-Konkurrenz ebenfalls - 539.149 Recken schauten gleichzeitig ins Spiel rein.

Die Spieler gewinnen so oder so

Das besonders Erfreuliche an diesem Schlagabtausch: Egal, wer gewinnt, wir Spielefans triumphieren. Denn angesichts der mehr als sehenswerten Zahlen steht fest, dass sowohl Path of Exile 2 als auch Marvel Rivals bei vielen Menschen genau den richtigen Nerv treffen und ihnen Spaß bereiten - und genau das ist doch das Wichtigste bei unser aller liebstem Hobby!

Was zockt ihr momentan? Lasst doch gerade mal euer Stimmchen da!

Bei den Steam-Reviews hat aktuell übrigens auch Path of Exile 2 die besseren Karten. Etwas mehr als 18.000 User kommen zu einem sehr positiven Urteil.