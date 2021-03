Die neue Woche hat begonnen und bringt wie immer tonnenweise neue PC-Spiele auf Steam. Da den Überblick zu behalten, ist beinahe unmöglich - deswegen haben wir euch herausgesucht, welche neuen Spiele wirklich einen Blick wert sind.

Highlight ist diese Woche natürlich das Echtzeitstrategiespiel Stronghold Warlords - aber in unserer Liste findet ihr euch kuriose Titel wie einen realistischen Feuerwerkssimulator oder ein Spiel, in dem ihr euch raubkopierte B-Movies auf VHS anschaut. Hier kommen die wichtigsten PC-Releases vom 8. bis 12. März. Viel Spaß beim Stöbern!

Stronghold Warlords

Release: 9. März 2021 | Store: Steam, Humble, GOG | Genre: Echtzeitstrategie

Worum geht's? Die meisten Stronghold-Fans dürften Stronghold Warlords mit gemischten Gefühlen entgegengeblickt haben. Einerseits handelt es sich hier um die Fortsetzung einer der besten Echtzeitstrategie-Reihen aller Zeiten. Andererseits ist der alte Glanz dieser Reihe über die Jahre durch verbuggte Spiele mit unerwünschten neuen Mechaniken und veralteter Technik verblasst. Und nun gibt es mit Warlords auch noch einen drastischen Setting-Wechsel: Es geht ins mittelalterliche Asien.

Erneut bekommen wir den einzigartigen Mix aus Aufbauspiel und Echtzeitstrategie serviert, in dem wir uns eine Burg aufbauen, um sie anschließend gegen anrückende Truppen zu verteidigen. Und auch das Wirtschaftssystem und die neue Verhandlung mit den Kriegsherren bieten einiges an Futter für Strategen.

Für wen geeignet? Ob Stronghold-Veteranen sich noch einmal an die Reihe wagen möchten, müssen sie natürlich selbst entscheiden - vor allem, wenn sie eher auf Kreuzzüge als aufs mittelalterliche Asien stehen. Warum es sich lohnen könnte und wie sich Stronghold Warlords denn nun wirklich spielt, lest ihr in unserem GameStar-Test:

25 8 Mehr zum Thema Stronghold Warlords im Test: Besser als befürchtet, schlechter als erhofft

Bloodroots

Release: 12. März 2021 (Steam) | Store: Steam, Epic | Genre: Hack & Slay

Worum geht's? Bloodroots ist ein bisschen wie Hotline Miami - extrem schnell, extrem brutal und ganz schön abgedreht. Im Wilden Westen schnetzelt ihr euch aus der Isoperspektive durch Gegnermassen, bewaffnet mit Eichhörnchen, Möhren und ... manchmal auch echten Waffen.

Das coole an Bloodroots sind die absurden Kombos und Kettenreaktionen, die ihr auslöst, um eure Gegner über den Jordan zu schicken. Wir balancieren auf einem Explosionsfass in eine Gegnermasse, springen davon ab und watschen einem von ihnen mit unserem Eichhörnchen ins Gesicht, bevor wir aus der Gefahrenzone hechten.

Für wen geeignet? Bloodroots gab es zuvor bereits im Epic Store und auf Konsole zu kaufen - auf Metacritic erreicht es eine Durchschnittswertung von 76 und die meisten Tester empfehlen den Schnetzelspaß - zumindest, wenn ihr eine hohe Frusttoleranz mitbringt, die man bei derart knallharten Hack & Slays dringend braucht.

Weitere spannende PC-Releases der Woche

Ab Montag, dem 8. März 2021

Dracula VS The Ninja On The Moon: Hier versucht ihr, einen schlechten Horrorfilm vollständig auf einer raubkopierten VHS zu schauen, indem ihr an eurem Fernseher herumspielt.

The Immortal: Ein isometrisches 2D-Action-Rollenspiel, in dem ihr euch durch 50 Dungeon-Kammern kämpft, zaubert und rätselt.

Ab Dienstag, dem 9. März 2021

Stronghold Warlords: Im neuesten Serienteil des Strategiespiels verschlägt es euch ins mittelalterliche Asien, in dem ihr erneut Burgen errichtet und sie gegen Feinde verteidigt.

Forza Horizon 4: In der Open World von Forza Horizon 4 fahrt ihr eure Rennen durch Großbritannien - jetzt auch im Steam Store.

Ab Mittwoch, dem 10. März 2021

Blind Drive: Thriller mit einer Menge schwarzem Humor, in dem ihr mit verbundenen Augen ein Auto steuern müsst - und euch auch vor dem Bildschirm nur auf euer Gehör verlasst.

Fireworks Simulator: Realistic: Hier steckt drin, was draufsteht - ein realistischer Feuerwerks-Simulator mit zahlreichen Locations und Feuerwerkstypen.

Ab Donnerstag, dem 11. März 2021

Ab Freitag, dem 12. März 2021

Bloodroots: Extrem schnelles Hack & Slay in Isoperspektive und im Western-Setting mit abstrusen Kettenreaktionen.

Pascal's Wagner: Definitive Edition: Das Souls-Rollenspiel erschien ursprünglich für Smartphones und beeindruckte dort mit seiner extrem guten Grafik und Spieltiefe. Die Definitive Edition für PC gibt's jetzt auf Steam.

Noch mehr neue Spiele

Da der März eben erst begonnen hat, lohnt sich natürlich auch direkt ein Blick auf den ganzen Monat. Wir haben die Release-Termine der nächsten Wochen in ein Video verpackt, das ihr euch hier direkt ansehen könnt:

Die spannendsten Neuheiten auf den Konsolen findet ihr außerdem bei GamePro. Die Kollegen stellen euch die Releases für Playstation, Xbox und Co. vor.