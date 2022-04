Steam Releases des Monats: Die besten neuen Spiele laut SteamDB

Jeden Monat erscheinen zahlreiche neue Spiele auf Steam. Da den Überblick zu behalten, ist nicht einfach. Wir helfen euch bereits mit unseren Übersichten, etwa den neuen Releases der Woche oder unseren Spiele-Geheimtipps im April 2022.

Aber was sagen eigentlich die User? Viele Spieler verlassen sich bei ihrer Kaufentscheidung nicht nur auf die Wertungen der Fachpresse, sondern berücksichtigen auch die Bewertungen der Steam-Community. Deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf die Spiele, die von den Usern besonders hohe oder eher mittelprächtige Bewertungen erhalten haben.

Wie kommt der Score zustande? Wir beziehen uns bei dem unten dargestellten Ranking auf die User-Bewertungen laut SteamDB. Dabei werden die positiven und negativen Bewertungen von Steam gesammelt und miteinander verrechnet, wodurch am Ende ein prozentualer Wert entsteht, wie vielen Spielern der Titel gefallen hat.

Wir stellen euch in dieser Übersicht die User-Reviews der neuen Steam-Spiele im März 2022 vor. Genug der Erklärung, legen wir los!

Die höchsten User-Scores neuer Steam-Spiele im März 2022

Wobbledogs

Genre: Simulation | Release: 15. März 2022 | Entwickler: Animal Uprising | User-Rating: 93,11 Prozent positive Bewertungen

Wolltet ihr schon immer ein Haustier haben, aber euer Traum blieb bislang unerfüllt? Dann könntet ihr euer Glück in Wobbledogs finden. Die 3D-Haustier-Simulation bekommt auf Steam viel Liebe und kann über 93 Prozent aller virtuellen Tierbesitzer von sich überzeugen.

In Wobbledogs züchtet ihr euer eigenes Hunderudel. Das Besondere daran: Die Hunde mutieren in rasend schnellem Tempo. Anfangs habt ihr es noch mit normal aussehenden Vierbeinern zu tun, doch schon nach kurzer Zeit wird sich ihr Aussehen und Verhalten verändern. Das reicht vom Verspeisen anderer Hunde bis hin zu ... ach, lasst euch überraschen!

Will You Snail?

Genre: Action-Platformer | Release: 9. März 2022 | Entwickler: Jonas Tyroller | User-Rating: 92,7 Prozent positive Bewertungen

Der Action-Platformer Will You Snail? kommt optisch sehr minimalitisch daher, kann mit seinem Gameplay aber offenbar fast alle Käufer zufriedenstellen. Das sorgt für 92 Prozent positive Bewertungen auf Steam.

Euer größer Feind in Will You Snail? ist keine Armee, kein fieser Zauberer oder anderer Standardkram. Stattdessen hat es eine böse KI auf euch abgesehen und ist fleißig damit beschäftigt, Fallen zu platzieren und sich über euch lustig zu machen. Dafür analysiert sie die Bewegungen eurer Spielfigur, um so vorherzusehen, was ihr wohl als nächstes versuchen werdet.

Aperture Desk Job

Genre: Simulation | Release: 1. März 2022 | Entwickler: Valve | User-Rating: 92,48 Prozent positive Bewertungen

Wollt ihr euch bereits seit längerem beruflich neu orientieren? Dann probiert doch mal Aperture Desk Job aus, das euch eine neue Karriereperspektive eröffnen wird, nämlich das Stillsitzen an einem Schreibtisch. Macht euch also auf eine gehörige Portion Adrenalin beim Spielen dieses kostenlosen Titels gefasst!

Das renommierte und vor allem durch die beiden Portal-Spiele zu Weltruhm gelangte Unternehmen Aperture Science freut sich schon darauf, wenn ihr dieses garantiert gefahrenfreie Jobangebot annehmt. Zur Begrüßung gibt es an eurem ersten Tag auch einen Kuchen.

9 3 Aperture Desk Job Valve lässt uns ins Portal-Universum zurückkehren

Die niedrigsten User-Scores neuer Steam-Spiele im März 2022

Eine wichtige Info vorab: Wir widmen uns nun zwar dem anderen Ende der Skala. Das ist aber keineswegs mit schlecht gleichzusetzen, denn richtig mies kommt auch keiner dieser neuen Titel bei den Usern weg. Allerdings liegen sie deutlich unter den Top-Wertungen und sind offensichtlich eher was für Liebhaber. Ein Blick darauf kann sich also trotzdem!

Animal Shelter

Genre: Simulation | Release: 23. März 2022 | Entwickler: Games Incubator | User-Rating: 82,1 Prozent positive Bewertungen

In Animal Shelter kümmert ihr euch um das Wohlergehen vieler Tiere, die in eurem Tierheim landen. Das schließt nicht nur die Verpflegung und Beschäftigung eurer Schützlinge ein, sondern auch die Suche nach einem passenden neuen Zuhause. Laut Spielbeschreibung müsst ihr darauf achten, dass sich Tier und Besitzer gut ergänzen.

Tierliebhaber kommen wohl vor allem im Fotostudio auf ihre Kosten. Hier können sie nämlich in aller Seelenruhe Bilder von den Tieren machen, um damit Besucher eures Tierheims auf sie aufmerksam zu machen. Und ja, ihr könnt natürlich auch mit allen Tieren im Freigehege spielen.

Lone Fungus

Genre: Metroidvania | Release: 28. März 2022 | Entwickler: Basti Games | User-Rating: 82,27 Prozent positive Bewertungen

In Lone Fungus dreht sich alles um Pilze. Na ja, eigentlich nur um einen Pilz, denn eure Spielfigur ist der letzte Vertreter seiner äußerst delikaten Art. In bester Metroidvania-Manier brecht ihr auf, um dem Schicksal eurer Artgenossen zu entgehen.

Die Welt wartet Genre-typisch mit allerlei Geheimnissen auf, die ihr mit zunehmendem Spielfortschritt entdecken könnt. Euer Pilz erlangt neue Fähigkeiten, mit denen er bislang unerreichbare Areale erreichen kann. Das Spiel befindet sich derzeit noch im Early Access und soll bis zum fertigen Release in Sachen Umfang noch zulegen.

Fixfox

Genre: Adventure | Release: 31. März 2022 | Entwickler: Rendlike | User-Rating: 83,19 Prozent positive Bewertungen

In dem SciFi-Adventure FixFox spielt ihr Vix, einen Weltraum-Mechaniker, der auf einem mysteriösen Planeten bruchlandet. So weit, so altbekannt. Blöd ist hingegen, dass auf der Welt von Karamel sämtliche Werkzeuge verboten sind. Deshalb muss sich Vix auf sich und seinen Werkzeugkasten, genannt Tin, verlassen, um auf dem Planeten zurechtzukommen.

Was nach viel Arbeit klingt, soll aber laut Steam-Beschreibung eine friedliche, entspannte Spielerfahrung sein, in der ihr Maschinen repariert, die sogar eine eigene Persönlichkeit besitzen, etwa einen sehr leidenschaftlichen Rasenmäher. Später sollt ihr sogar riesige Mechs aus euren Funden basteln können, um noch besser in der neuen Umgebung überleben zu können.