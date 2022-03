Neu auf Steam: Diese Woche erscheinen sehr coole Geheimtipps

Spannende Releases regnen gerade nicht vom Himmel - weder auf Steam, noch sonst irgendwo, aber hey: Dafür hat GTA Online jetzt auf den Konsolen ein kontroverses kostenpflichtiges Abo-Modell - und es gibt eine neue Halo-Serie, die zäher startet als der Millenium Falke nach einer imperialen Sabotage-Aktion. Ihr wollt lieber gute Nachrichten? Gut, dass ihr hier seid, denn wir haben ein wenig gewühlt.

Diese Woche erscheinen zwar keine riesigen neuen Blockbuster, aber doch einige spannende Spiele querbeet durch diverse Genres. Zum Beispiel bekommt Death Stranding auch auf dem PC seinen großen Director's Cut, es erscheint ein neuer Multiplayer-Shooter und natürlich Cute Cats 2. Schauen wir uns die Releases der Woche mal an.

Highlight der Woche: Weird West

Genre: Action-Rollenspiel | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Entwickler: Wolfeye Studios | Release-Termin: 31. März 2022

An Weird West arbeiten Leute, die an Prey und Dishonored mitgewirkt haben - und das merkt man. Zum einen setzt das Spiel auf ein völlig unverbrauchtes Szenario: Es kombiniert den Wilden Westen, also Cowboys, Saloons, staubige Holzstädtchen, Revolverheldinnen und -helden, mit allerlei Fantasy-Spuk. Außerdem ist das Spiel weit mehr als bloß ein Action-Rollenspiel in Diablo-Manier.

Wie in Prey und Dishonored entscheidet ihr selbst, wie ihr mit was in der Umgebung interagiert. Leert ihr wehrlosen Schnarchnasen nachts die Taschen? Schleicht ihr über die Dächer und plant Attentate? Holzt ihr mit Revolvern aus der Deckung oder nutzt magische Fertigkeiten, um Feinden die Hölle heiß zu machen, weil sie das Wasserloch vergiftet haben?

Weird West könnte ein sehr, sehr einzigartiges Spiel werden. Ab 31. März 2022 könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Oder hier:

Weitere spannende Releases

Diese Woche erscheinen natürlich noch weitere Spiele auf Steam. Hier unsere redaktionellen Highlights:

Montag, 28. März 2022

Crowz: Ein neuer Multiplayer-Shooter im Fahrwasser von Escape from Tarkov. Erkundet gemeinsam eine Zone und jagt nach Beute.

Dienstag, 29. März 2022

Ikai: Ziemlich schickes Horrorspiel im feudalen Japan. Eventuell ein Geheimtipp.

Mittwoch, 30. März 2022

Death Stranding - Director's Cut: Überarbeitete Version von Kojimas Paketdienst-Simulator. Die Details zu den Verbesserungen findet ihr bei der GamePro:

Donnerstag, 31. März 2022

Haben wir eine wichtige Neuerscheinung vergessen? Dann haut sie in die Kommentare und wir ergänzen diese Liste umgehend.